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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 758 bin 29 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 754 bin 939 megavatsaat oldu.
Ekonomi 24.09.2019, 08:39 24.09.2019, 09:00
İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 758 bin 29 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 754 bin 939 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 37 bin 56 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 99 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada 201 bin 161 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 176 bin 159 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 152 bin 443 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 7 bin 116 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 4 bin 26 megavatsaat oldu.
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