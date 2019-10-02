Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
ANKARA (AA) - Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 783 bin 572 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 776 bin 505 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 37 bin 195 megavatsaat...
Ekonomi 02.10.2019, 08:41
ANKARA (AA) - Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 783 bin 572 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 776 bin 505 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 37 bin 195 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada 203 bin 121 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 200 bin 557 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 146 bin 754 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 9 bin 495 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 2 bin 42 megavatsaat oldu.
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