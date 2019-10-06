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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 740 bin 548 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 735 bin 96 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 490 megavatsaat...

Ekonomi 06.10.2019, 14:09
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 740 bin 548 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 735 bin 96 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 490 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 601 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 740 bin 548 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 735 bin 96 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 184 bin 486 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 167 bin 603 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 132 bin 823 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 10 bin 171 megavatsat elektrik ihracatı, 4 bin 719 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

#elektrik #tüketim #üretim
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