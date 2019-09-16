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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - 16 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 699 bin 610 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 703 bin 773 megavatsaat oldu.

Ekonomi 16.09.2019, 08:58 16.09.2019, 09:19
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - 16 Eylül 2019
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ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 699 bin 610 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 703 bin 773 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 11 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 330 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti

Günlük bazda toplam 699 bin 610 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim ise 703 bin 773 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 157 bin 857 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 144 bin 183 megavatsaat ile linyit ve 132 bin 902 megavatsaat ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye'de dün toplam 3 bin 474 megavatsat elektrik ihracatı, 7 bin 636 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

#elektrik #elektrik tüketimi #elektrik üretimi #Türkiye Elektrik İletim AŞ
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