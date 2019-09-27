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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - 26 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 792 bin 984 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 789 bin 781 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 36 bin 915 megavatsaat...

Ekonomi 26.09.2019, 09:08 26.09.2019, 09:35
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - 26 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 792 bin 984 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 789 bin 781 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 36 bin 915 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 146 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda toplam 792 bin 984 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 789 bin 781 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 203 bin 441 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 176 bin 278 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 175 bin 266 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 6 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 244 megavatsaat oldu.


 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#Elektrik üretim ve tüketim verileri #Türkiye Elektrik İletim AŞ
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