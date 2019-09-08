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GÜNDEM / 8 Eylül 2019

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 830 bin 210 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 827 bin megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 303 megavatsaat...

Ekonomi 08.09.2019, 09:36 08.09.2019, 09:57
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 830 bin 210 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 827 bin megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 303 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 435 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 830 bin 210 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 827 bin megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 208 bin 833 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 182 bin 420 megavatsaat ile hidrolik ve 153 bin 28 megavatsaat ile barajlı santraller izledi. Öte yandan, dün toplam 6 bin 516 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 306 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

#Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri #Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
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