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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 734 bin 171 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 736 bin 733 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 53 megavatsaat...

Ekonomi 09.09.2019, 09:32
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 734 bin 171 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 736 bin 733 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 53 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 257 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 734 bin 171 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 736 bin 733 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 192 bin 493 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 140 bin 324 megavatsaat ile linyit santralleri ve 132 bin 812 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün toplam 5 bin 297 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 859 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

#elektrik #Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri #TEİAŞ
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