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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda toplam 844 bin 300 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 844 bin 833 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 873...
Ekonomi 14.09.2019, 08:33 14.09.2019, 14:10
ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 844 bin 300 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 844 bin 833 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 873 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 868 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti
Söz konusu üretimde ilk sırada 205 bin 95,7 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 185 bin 562,9 megavatsaat ile doğal gaz ve 140 bin 512,7 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 4 bin 285 megavatsat elektrik ihracatı, 4 bin 818 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.
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