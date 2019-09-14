Son Dakika
TİM, KOSGEB ile ihracata ilk adım seferberliği başlatıyor
Teröristlere darbe üstüne darbe
“CHP emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisi"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayburt’ta
223 şüpheli asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı
“Ticaret savaşları yerli ve milli olmanın önemini gösteriyor“
800 yıllık İncil ve İbranice işlenmiş ferman ele geçirildi
“Türkiye'nin geleceği holdinglerde değil gizli şampiyonlarda“
Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
Prostat kanseri, erkeklerin korkulu belası!

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 844 bin 300 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 844 bin 833 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 873...

Ekonomi 14.09.2019, 08:33 14.09.2019, 14:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
banner63

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 844 bin 300 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 844 bin 833 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 873 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 868 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti

Günlük bazda dün toplam 844 bin 300 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 844 bin 833 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 205 bin 95,7 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 185 bin 562,9 megavatsaat ile doğal gaz ve 140 bin 512,7 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 4 bin 285 megavatsat elektrik ihracatı, 4 bin 818 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

banner62
#Türkiye Elektrik İletim AŞ #enerji kaynaklarına göre üretim #elektrik üretimi #elektrik tüketimi
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:56
Güneş 06:21
Öğle 12:49
İkindi 16:21
Akşam 19:08
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 4 8
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@