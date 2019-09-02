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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de günlük bazda dün toplam 760 bin 807 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 756 bin 788 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 110 megavatsaat...

Ekonomi 02.09.2019, 09:19
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de günlük bazda dün toplam 760 bin 807 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 756 bin 788 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 110 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 836 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 760 bin 807 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 756 bin 788 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 198 bin 426,5 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bu üretimi, 148 bin 453,5 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik ve 138 bin 538,2 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 765 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 746 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.




#günlük elektrik üretim tüketim verileri #Türkiye Elektrik İletim AŞ
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