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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
ANKARA (AA) - Türkiye'de günlük bazda dün toplam 760 bin 807 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 756 bin 788 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 110 megavatsaat...
Ekonomi 02.09.2019, 09:19
ANKARA (AA) - Türkiye'de günlük bazda dün toplam 760 bin 807 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 756 bin 788 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 110 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 836 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 760 bin 807 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 756 bin 788 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 765 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 746 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.
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