Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 24,88 25,58 -2,74 Koza Altın 66,85 68,40 -2,27 MLP Sağlık 13,63 13,87 -1,73 Koza Madencilik 8,04 8,18 -1,71 Kerevitaş Gıda 2,25 2,28 -1,32 İpek Doğal Enerji 6,01 6,09 -1,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,55 1,57 -1,27 Fenerbahçe Futbol 9,10 9,20 -1,09 Otokar 129,80 130,50 -0,54 Kordsa Teknik Tekstil 11,68 11,74 -0,51 TAV Havalimanları 23,50 23,60 -0,42 Koç Holding 17,43 17,49 -0,34 İskenderun Demir Çelik 6,04 6,05 -0,17 Mavi Giyim 36,84 36,90 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

