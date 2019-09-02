Son Dakika
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor
Terörden temizlenen yaylalarda moda rüzgarı esti
Lemina, Galatasaray için İstanbul’da
Borsa ilk yarıda yükseldi - 02 Eylül 2019
Yeni Aslan Radamel Falcao’nun kariyeri
Teroristlere ağır darbe
Serbest piyasada altın fiyatları- 02 Eylül 2019

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Ekonomi 02.09.2019, 11:26
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 24,88 25,58 -2,74 Koza Altın 66,85 68,40 -2,27 MLP Sağlık 13,63 13,87 -1,73 Koza Madencilik 8,04 8,18 -1,71 Kerevitaş Gıda 2,25 2,28 -1,32 İpek Doğal Enerji 6,01 6,09 -1,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,55 1,57 -1,27 Fenerbahçe Futbol 9,10 9,20 -1,09 Otokar 129,80 130,50 -0,54 Kordsa Teknik Tekstil 11,68 11,74 -0,51 TAV Havalimanları 23,50 23,60 -0,42 Koç Holding 17,43 17,49 -0,34 İskenderun Demir Çelik 6,04 6,05 -0,17 Mavi Giyim 36,84 36,90 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@