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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse...

Ekonomi 07.10.2019, 14:21
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 13,04 13,60 -4,12 Çemaş Döküm 1,16 1,19 -2,52 Galatasaray Sportif 1,62 1,65 -1,82 GSD Holding 0,93 0,94 -1,06 Deva Holding 6,79 6,85 -0,88 Coca Cola İçecek 34,42 34,72 -0,86 Ege Endüstri 501,00 505,20 -0,83 Ülker Bisküvi 20,72 20,86 -0,67 Enerjisa Enerji 6,24 6,28 -0,64 Kordsa Teknik Tekstil 12,74 12,82 -0,62 Metro Holding 1,96 1,97 -0,51 Alarko Holding 5,08 5,10 -0,39 Çelebi 104,00 104,40 -0,38 Anadolu Grubu Holding 14,96 15,01 -0,33 Gözde Girişim 3,63 3,64 -0,27 Global Yat. Holding 3,81 3,82 -0,26 Aksa 9,55 9,57 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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