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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen...

Ekonomi 09.10.2019, 14:26 09.10.2019, 17:20
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,78 19,77 -5,01 Park Elek.Madencilik 3,37 3,50 -3,71 Verusa Holding 15,51 16,00 -3,06 Fenerbahçe Futbol 11,72 12,06 -2,82 Çemaş Döküm 1,09 1,12 -2,68 Koç Holding 18,77 19,23 -2,39 Akbank 7,56 7,74 -2,33 Otokar 134,40 137,60 -2,33 Tüpraş 135,10 138,20 -2,24 Halk GMYO 0,94 0,96 -2,08 Netaş Telekom. 9,06 9,25 -2,05 T. Halk Bankası 5,89 6,01 -2,00 İhlas Holding 0,53 0,54 -1,85 Bera Holding 2,22 2,26 -1,77 Vakıflar Bankası 4,51 4,59 -1,74 Alarko GMYO 51,35 52,25 -1,72 İş Bankası (C) 5,87 5,97 -1,68 Kerevitaş Gıda 2,37 2,41 -1,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,62 4,69 -1,49 Çemtaş 5,54 5,62 -1,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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