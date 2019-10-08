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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen...

Ekonomi 08.10.2019, 14:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 3,71 4,22 -12,09 Anadolu Efes 20,48 22,94 -10,72 Çemaş Döküm 1,08 1,16 -6,90 ICBC Turkey Bank 4,00 4,27 -6,32 Doğuş Otomotiv 7,66 8,12 -5,67 Tümosan Motor ve Traktör 4,66 4,93 -5,48 İhlas Holding 0,53 0,56 -5,36 Deva Holding 6,46 6,77 -4,58 Polisan Holding 2,77 2,90 -4,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,45 -4,44 Torunlar GMYO 1,74 1,82 -4,40 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,92 -4,35 Ülker Bisküvi 19,45 20,32 -4,28 Anadolu Grubu Holding 14,09 14,70 -4,15 Fenerbahçe Futbol 12,20 12,72 -4,09 Halk GMYO 0,94 0,98 -4,08 Odaş Elektrik 1,66 1,73 -4,05 Vakıflar Bankası 4,56 4,75 -4,00 Gübre Fabrik. 5,17 5,38 -3,90 Pegasus 59,20 61,60 -3,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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