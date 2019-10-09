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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen...

Ekonomi 09.10.2019, 14:25 09.10.2019, 17:20
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama. 2,25 2,11 6,64 Vestel 9,97 9,70 2,78 Gübre Fabrik. 5,29 5,16 2,52 Enerjisa Enerji 6,40 6,25 2,40 İttifak Holding 4,25 4,16 2,16 Galatasaray Sportif 1,57 1,54 1,95 Tekfen Holding 18,12 17,82 1,68 Pegasus 60,55 59,55 1,68 Ege Endüstri 500,00 493,00 1,42 Doğuş Otomotiv 7,75 7,65 1,31 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,57 1,55 1,29 Koza Altın 69,30 68,50 1,17 Alarko Holding 5,23 5,17 1,16 İpek Doğal Enerji 6,80 6,74 0,89 Göltaş Çimento 13,06 12,96 0,77 Enka İnşaat 5,89 5,85 0,68 Hektaş 15,07 14,97 0,67 TAV Havalimanları 24,00 23,88 0,50 ICBC Turkey Bank 4,13 4,11 0,49 Türk Traktör 42,60 42,42 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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