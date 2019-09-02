Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,65 1,47 12,24 Sasa Polyester 6,03 5,81 3,79 Çelebi 98,00 94,50 3,70 Türk Telekom 5,47 5,30 3,21 Çemaş Döküm 0,73 0,71 2,82 Karsan Otomotiv 1,13 1,10 2,73 Coca Cola İçecek 35,30 34,46 2,44 Tekfen Holding 21,22 20,72 2,41 Anadolu Grubu Holding 13,10 12,80 2,34 İş Fin.Kir. 2,22 2,17 2,30 Tüpraş 128,90 126,00 2,30 İş GMYO 0,90 0,88 2,27 Doğan Holding 1,35 1,32 2,27 Konya Çimento 180,00 176,00 2,27 Garanti Bankası 9,10 8,90 2,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 0,97 2,06 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04 Akbank 7,08 6,94 2,02 Yataş 5,58 5,47 2,01 İş Bankası (C) 5,62 5,51 2,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

