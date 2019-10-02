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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Ekonomi 02.10.2019, 13:35 02.10.2019, 14:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 22,02 20,60 6,89 Doğuş Otomotiv 8,49 8,09 4,94 Ege Endüstri 513,20 493,50 3,99 TAV Havalimanları 24,56 23,88 2,85 Kerevitaş Gıda 2,50 2,44 2,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,42 2,38 GSD Holding 0,94 0,92 2,17 Alarko GMYO 52,25 51,25 1,95 İhlas Holding 0,53 0,52 1,92 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,70 1,67 1,80 Tümosan Motor ve Traktör 4,72 4,64 1,72 Albaraka Türk 1,35 1,33 1,50 Türk Traktör 43,50 42,90 1,40 Gersan Elektrik 2,30 2,27 1,32 Turkcell 12,84 12,69 1,18 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,92 1,09 Halk GMYO 0,98 0,97 1,03 Park Elek.Madencilik 4,16 4,12 0,97 Eczacıbaşı İlaç 3,15 3,12 0,96 Halkbank 6,41 6,35 0,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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