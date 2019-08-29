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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...
Ekonomi 29.08.2019, 11:24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
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