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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.998 0,07 BIST SINAİ 116.463 -0,78...

Ekonomi 09.10.2019, 14:24 09.10.2019, 17:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.998 0,07 BIST SINAİ 116.463 -0,78 BIST GIDA, İÇECEK 115.938 -1,50 BIST TEKSTIL, DERİ 35.726 -0,62 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.843 -0,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.941 -1,49 BIST TAŞ, TOPRAK 65.348 -0,45 BIST METAL ANA 176.873 -0,15 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.157 -0,22 BIST MADENCİLİK 96.223 0,63 BIST HİZMETLER 77.630 -0,04 BIST ELEKTRİK 3.487 0,78 BIST ULAŞTIRMA 140.071 -0,15 BIST TURİZM 7.369 0,28 BIST TİCARET 225.999 -0,16 BIST İLETİŞİM 32.196 -0,05 BIST SPOR 35.363 -0,86 BIST İNŞAAT 91.888 0,75 BIST MALİ 117.494 -1,07 BIST BANKA 142.979 -1,36 BIST SİGORTA 295.356 -1,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.570 5,93 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.413 -0,81 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.365 -0,35 BIST TEKNOLOJİ 82.272 -0,44 BIST BİLİŞİM 21.867 -0,62 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.412 0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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