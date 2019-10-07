Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 105.604 -0,96 BIST SINAİ 120.611 1,20 BIST GIDA, İÇECEK 125.086 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 37.327 0,16 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.760 0,70 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.961 1,52 BIST TAŞ, TOPRAK 66.018 3,56 BIST METAL ANA 180.735 1,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 151.329 1,30 BIST MADENCİLİK 97.031 1,02 BIST HİZMETLER 79.171 1,01 BIST ELEKTRİK 3.535 0,30 BIST ULAŞTIRMA 145.542 2,98 BIST TURİZM 7.603 0,03 BIST TİCARET 231.266 0,32 BIST İLETİŞİM 32.419 0,82 BIST SPOR 38.362 -1,58 BIST İNŞAAT 91.184 1,44 BIST MALİ 122.661 1,40 BIST BANKA 151.737 1,77 BIST SİGORTA 296.567 0,15 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.363 0,34 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.456 1,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.051 0,09 BIST TEKNOLOJİ 85.700 1,25 BIST BİLİŞİM 23.019 0,92 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.960 -0,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

