Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.660 -2,00 BIST SINAİ 116.746 -2,19 BIST GIDA, İÇECEK 116.931 -6,27 BIST TEKSTIL, DERİ 35.804 -2,79 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.666 -3,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.114 -1,57 BIST TAŞ, TOPRAK 65.388 1,05 BIST METAL ANA 175.360 -1,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.425 -2,40 BIST MADENCİLİK 94.263 -0,59 BIST HİZMETLER 77.150 -1,11 BIST ELEKTRİK 3.457 -1,51 BIST ULAŞTIRMA 138.130 -2,99 BIST TURİZM 7.256 -3,11 BIST TİCARET 225.627 -0,95 BIST İLETİŞİM 32.045 0,24 BIST SPOR 35.798 -3,75 BIST İNŞAAT 90.193 -1,19 BIST MALİ 117.744 -1,82 BIST BANKA 143.617 -2,00 BIST SİGORTA 298.981 1,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.028 -2,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.471 -1,53 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.056 -2,66 BIST TEKNOLOJİ 81.882 -2,61 BIST BİLİŞİM 21.912 -2,55 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.251 -1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

