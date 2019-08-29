Son Dakika
Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması
Yangında hastalar tahliye ediliyor
TFF’den Fikret Orman’a tebrik
Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı
Adil Rami: "Fenerbahçe’nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendim"
Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi
Halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada
FIBA’nın yeni Başkanı Hamane Niang oldu
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
ANALİZ - ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ...

Ekonomi 29.08.2019, 11:23
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
banner63

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.320 0,69 BIST SINAİ 111.270 0,78 BIST GIDA, İÇECEK 124.284 3,96 BIST TEKSTIL, DERİ 32.696 0,73 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.717 1,05 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.961 -0,48 BIST TAŞ, TOPRAK 57.253 0,81 BIST METAL ANA 169.681 0,94 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.634 1,08 BIST MADENCİLİK 91.915 -0,93 BIST HİZMETLER 75.229 0,97 BIST ELEKTRİK 3.269 1,15 BIST ULAŞTIRMA 140.294 -0,17 BIST TURİZM 6.731 1,05 BIST TİCARET 218.648 0,80 BIST İLETİŞİM 31.051 1,81 BIST SPOR 32.134 1,78 BIST İNŞAAT 88.181 0,79 BIST MALİ 110.389 0,52 BIST BANKA 133.448 0,37 BIST SİGORTA 277.813 0,72 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.559 1,38 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.447 0,76 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.672 0,42 BIST TEKNOLOJİ 78.713 1,80 BIST BİLİŞİM 19.741 0,91 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.378 1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@