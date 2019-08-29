Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.320 0,69 BIST SINAİ 111.270 0,78 BIST GIDA, İÇECEK 124.284 3,96 BIST TEKSTIL, DERİ 32.696 0,73 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.717 1,05 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.961 -0,48 BIST TAŞ, TOPRAK 57.253 0,81 BIST METAL ANA 169.681 0,94 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.634 1,08 BIST MADENCİLİK 91.915 -0,93 BIST HİZMETLER 75.229 0,97 BIST ELEKTRİK 3.269 1,15 BIST ULAŞTIRMA 140.294 -0,17 BIST TURİZM 6.731 1,05 BIST TİCARET 218.648 0,80 BIST İLETİŞİM 31.051 1,81 BIST SPOR 32.134 1,78 BIST İNŞAAT 88.181 0,79 BIST MALİ 110.389 0,52 BIST BANKA 133.448 0,37 BIST SİGORTA 277.813 0,72 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.559 1,38 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.447 0,76 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.672 0,42 BIST TEKNOLOJİ 78.713 1,80 BIST BİLİŞİM 19.741 0,91 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.378 1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

