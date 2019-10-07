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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava...

Ekonomi 07.10.2019, 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.403.989.058 Garanti Bankası 828.570.608 Halkbank 444.557.055 Akbank 241.219.088 Kardemir (D) 218.951.565 ASELSAN 210.275.777 ICBC Turkey Bank 189.054.132 Petkim 182.062.641 İş Bankası (C) 178.651.382 Vakıflar Bankası 139.809.984 Tüpraş 105.848.453 Koza Madencilik 97.970.594 Türk Telekom 96.725.011 Sabancı Holding 96.660.110 Pegasus 89.262.726 Ereğli Demir Çelik 87.668.378 Yapı ve Kredi Bank. 87.373.597 Emlak Konut GMYO 84.115.350 İpek Doğal Enerji 77.903.668 Koza Altın 58.461.571

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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7. Antalyaspor 7 11
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9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
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13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
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1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
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8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

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