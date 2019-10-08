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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava...

Ekonomi 08.10.2019, 14:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.342.055.279 Garanti Bankası 683.423.860 Akbank 317.011.680 Halkbank 264.364.452 Kardemir (D) 211.699.384 Petkim 191.267.656 Vakıflar Bankası 185.307.387 ASELSAN 178.355.730 İş Bankası (C) 161.217.816 Koza Madencilik 138.622.440 Pegasus 111.288.760 Yapı ve Kredi Bank. 105.139.977 Tüpraş 93.479.237 İpek Doğal Enerji 88.399.461 Tekfen Holding 80.209.262 Anadolu Efes 79.507.597 Koç Holding 79.235.225 ICBC Turkey Bank 78.002.409 Turkcell 77.167.478 Trakya Cam 72.159.153

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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9. Tottenham 8 11
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