Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 372.882.772 Garanti Bankası 344.793.137 ASELSAN 202.929.012 Yapı ve Kredi Bank. 182.036.746 Pegasus 132.283.193 Halkbank 129.168.889 Akbank 118.225.508 Tüpraş 92.162.250 Vakıflar Bankası 89.718.254 Kardemir (D) 60.960.359 İş Bankası (C) 60.698.013 Petkim 58.019.770 Koza Madencilik 56.672.709 Fenerbahçe Futbol 51.581.221 Turkcell 50.429.899 Adese Alışveriş Ticaret 46.205.203 Emlak Konut GMYO 45.573.773 Ereğli Demir Çelik 43.763.377 İpek Doğal Enerji 41.201.629 Koza Altın 31.761.934

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

