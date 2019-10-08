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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.402 -0,30 BIST ANKARA 121.911 -2,21 BIST ANTALYA...

Ekonomi 08.10.2019, 14:28
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.402 -0,30 BIST ANKARA 121.911 -2,21 BIST ANTALYA 52.172 -3,30 BIST BALIKESİR 68.389 -3,78 BIST BURSA 153.728 -3,03 BIST DENIZLI 98.572 -3,31 BIST ISTANBUL 100.920 -1,94 BIST IZMIR 160.162 -1,67 BIST KAYSERI 405.772 -1,93 BIST KOCAELI 244.202 -1,53 BIST KONYA 79.172 -1,44 BIST TEKIRDAĞ 247.393 -4,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

#BIST 100 #BIST Şirketleri #Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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