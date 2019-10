Haftanın Yatırımcı Rehberi (30 Eylül - 5 Ekim 2019)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,61'lik kayıpla 103.463,52 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 102.062,00 puanı, en yüksek ise 105.834,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,81'lik azalışla 120.962,97 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,39'luk kayıpla 78.375,80 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,17'lik kayıpla 84.640,76 puana geriledi. Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi ise yüzde 0,11'lik kazançla 119.185,76 puana yükseldi.

- Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,36 ile Doğuş Otomotiv oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,36'lık artışla ICBC Turkey Bank, yüzde 14,00'lık yükselişle de İhlas Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,16 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 8,63'lük düşüşle Vakıflar Bankası, yüzde 8,57'lik azalışla da İttifak Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 756 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 118 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 562 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 624 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 958 milyon lirayla Garanti Bankası ve 40 milyar 872 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,47'lik artışla 275,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,44'lük primle bin 835 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,60'lık kazançla 5,6980 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,94'lük artışla 6,2510 lira oldu.

Geçen hafta 6,9930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,19'luk değerle 7,0060 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,19 değer kazanarak 5,7290 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,33, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile karma ve değişken fonlar oldu.

- Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2018 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 218,80 271,50 275,50 1,47 25,91 Cumhuriyet 1.458,00 1.809,00 1.835,00 1,44 25,86 ABD Doları 5,2920 5,6640 5,6980 0,60 7,67 Avro 6,0550 6,1930 6,2510 0,94 3,24 İngiliz Sterlini 6,7810 6,9930 7,0060 0,19 3,32 İsviçre Frangı 5,3850 5,7180 5,7290 0,19 6,39

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,33, BES fonları ise yüzde 0,48 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,45 ile karma ve değişken fon olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,24 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise yüzde 0,79 yükselen fon sepeti fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da yüzde 0,37 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,33 285 251 34 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,41 77 77 0 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,13 16 10 6 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,38 61 52 9 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,45 68 63 5 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,30 29 26 3 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,24 12 1 11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,28 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,48 268 243 25 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,67 57 57 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,79 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,44 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,60 117 110 7 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,66 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,37 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,30 20 20 0

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF ise yüzde 2,71'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046593 4,30 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,413623 3,00 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,503541 2,92 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,135634 2,86 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,867923 2,70 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006816 2,47 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,009199 2,46 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,871184 2,46 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,567918 2,43 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,750318 2,27 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016753 2,71 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011439 2,51 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019905 1,90 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030536 1,86 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013289 1,64 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060137 1,58 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,016093 1,39 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015847 1,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016939 1,21 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012992 1,17

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,01'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,47'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013498 -7,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021085 -3,27 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001079 -3,25 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038914 -3,14 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035080 -2,66 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073039 -2,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061020 -2,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070573 -2,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,298527 -1,79 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010141 -1,60 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036021 -2,47 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030969 -1,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107737 -1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059577 -0,98 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074503 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073621 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016228 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051624 -0,64 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029553 -0,59 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030515 -0,56

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,867923 2,70 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 159,802592 1,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520524 1,25 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 1,23 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,253675 1,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,258912 0,49 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,552677 0,42 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,713614 0,37 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,337823 0,37 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,634373 0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046593 4,30 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,413623 3,00 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,135634 2,86 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,871184 2,46 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,567918 2,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,503541 2,92 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006816 2,47 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,076070 1,44 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,482491 1,43 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,107413 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,009199 2,46 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,394568 1,51 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,078946 1,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019361 0,68 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022234 0,60 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,860059 0,63 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,040059 0,32 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,666103 0,30 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057482 0,30 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,558435 0,30 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020817 0,29 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013498 -7,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021085 -3,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,298527 -1,79 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022666 -0,57 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025783 -0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038914 -3,14 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035080 -2,66 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073039 -2,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061020 -2,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070573 -2,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001079 -3,25 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010141 -1,60 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,314285 -0,60 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,522326 -0,51 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,027646 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037462 -0,46 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,175936 -0,43 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,120905 -0,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,244565 -1,16 TEB Portföy Altın Fonu 0,066761 -0,65 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077273 -0,50 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027318 -0,48 Deniz Port. Altın Fonu 0,034364 -0,44

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036714 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,04204 0,98 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018621 0,92 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063543 0,92 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021239 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015572 0,80 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013575 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030536 1,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060137 1,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054876 0,99 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026474 0,95 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,113897 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016753 2,71 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013289 1,64 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,016093 1,39 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015847 1,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016939 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011439 2,51 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019905 1,90 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023814 1,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017267 1,09 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017543 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043087 0,34 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024069 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059442 0,32 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021703 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,063926 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036021 -2,47 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030969 -1,94 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042544 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107737 -1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059577 -0,98 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074503 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073621 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016228 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029553 -0,59 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030515 -0,56 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031568 -0,54 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029272 -0,53 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018110 -0,51

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,60 -1,84 -17,95 Acıpayam Selüloz 4,86 -0,82 52,12 Adana Çimento (A) 5,50 -0,54 15,63 Adana Çimento (B) 3,97 -3,17 23,08 Adana Çimento (C) 1,31 -2,96 6,41 Adel Kalemcilik 11,55 -3,53 12,43 Adese Alışveriş Ticaret 2,20 -7,56 -5,98 Afyon Çimento 4,26 -1,39 -7,19 Ak Enerji 0,61 3,39 -3,17 Akbank 7,86 -4,96 33,56 Akçansa 6,64 -0,30 1,50 Akdenız Güvenlık Hız. 1,39 0,72 -30,85 Akfen GMYO 2,29 0,88 38,79 Akın Tekstil 9,64 -0,52 6,34 Akiş GMYO 2,67 2,30 17,16 Akmerkez GMYO 20,86 7,25 41,11 Aksa 9,57 -1,24 44,24 Aksa Enerji 2,69 0,00 0,37 Aksigorta 5,00 -3,29 59,27 Aksu Enerji 8,45 3,05 9,46 Alarko Carrıer 37,40 -0,11 -4,98 Alarko GMYO 52,60 1,84 24,57 Alarko Holding 5,10 7,14 161,50 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.210,70 0,05 3,86 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.145,80 0,07 4,12 Albaraka PY One Tower GMYF 1.160,20 0,07 4,06 Albaraka Türk 1,35 -0,74 10,66 Alcatel Lucent Teletaş 8,60 10,40 49,31 Alkim Kağıt 4,02 -1,95 11,85 Alkim Kimya 25,72 -2,80 19,40 Altınyağ 0,44 2,33 0,00 Altınyunus Çeşme 4,83 46,81 55,74 Anadolu Cam 3,19 3,24 24,38 Anadolu Efes 22,48 0,36 11,99 Anadolu Grubu Holding 15,01 -2,66 48,11 Anadolu Hayat Emek. 5,27 0,19 -7,46 Anadolu Isuzu 9,45 2,61 52,91 Anadolu Sigorta 4,21 -1,17 7,24 Anel Elektrik 1,95 0,00 20,37 Arçelik 18,81 -0,58 19,13 Arena Bilgisayar 4,80 7,38 8,84 Armada Bilgisayar 10,10 0,60 8,72 Arsan Tekstil 2,45 3,81 51,23 Artı Yatırım Holding 0,80 -1,23 -8,05 Aselsan 19,10 -2,45 -20,25 Aslan Çimento 28,04 -2,30 -0,43 Ata GMYO 4,00 -1,72 -0,25 Atakule GMYO 1,34 -2,19 1,84 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,96 -2,04 11,63 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,79 8,90 32,32 Avrasya GMYO 1,15 -3,36 30,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 -1,41 29,63 Avrasya Stratejik GMYF 1.277,10 0,04 2,47 Avrupa Yatırım Holding 2,30 5,02 -5,35 Ayen Enerji 2,30 1,32 27,73 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,84 1,10 33,78 Aygaz 11,56 -0,34 16,25 Bagfaş 10,49 2,94 117,63 Bak Ambalaj 5,88 -1,34 24,89 Balatacılar Balatacılık 0,35 16,67 6,06 Bantaş Ambalaj 1,89 1,07 50,60 Banvit 14,11 -0,28 30,77 Baştaş Başkent Çimento 2,10 16,67 3,96 Batı Çimento 2,78 6,51 15,35 Batısöke Çimento 1,02 -0,97 -6,42 Bera Holding 2,31 5,96 12,14 Berkosan Yalıtım 1,96 4,26 8,29 Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 -1,75 3,70 Beyaz Filo 3,43 -0,87 25,64 Beymen Perakende Yat. 18,06 139,21 358,38 Bilici Yatırım 2,78 5,30 119,84 Bim Mağazalar 48,76 -1,10 13,83 Birko Mensucat 0,29 -3,33 -3,33 Birlik Mensucat 0,95 1,06 -18,80 Bizim Mağazaları 9,27 12,50 36,32 Bolu Çimento 2,56 -1,92 -17,09 Bomonti Elektrik 2,11 -9,44 339,58 Borusan Mannesmann 9,33 -3,22 33,11 Borusan Yat. Paz. 35,20 -1,62 -2,84 Bosch Fren Sistemleri 216,00 11,23 41,39 Bossa 4,82 3,66 14,65 Brisa 6,00 -4,15 -5,21 Burçelik 3,99 5,84 24,30 Burçelik Vana 4,45 5,70 200,68 Bursa Çimento 4,93 4,01 12,05 Carrefoursa 3,59 0,84 3,16 Ceo Event Medya 7,57 2,71 Coca Cola İçecek 34,72 1,94 17,43 Cosmos Yat. Holding 1,15 -6,50 18,56 Credıtwest Faktorıng 1,75 19,86 68,27 Çelebi 104,40 6,37 78,93 Çelik Halat 4,70 6,58 -13,01 Çemaş Döküm 1,19 -9,16 56,58 Çemtaş 5,76 5,30 -3,42 Çimbeton 29,12 0,00 1,82 Çimentaş 11,56 -0,34 -8,98 Çimsa 7,27 -0,68 -3,71 Çuhadaroğlu Metal 2,38 0,42 33,71 Dagi Giyim 1,86 11,38 50,00 Dagi Yatırım Holding 1,65 7,14 63,37 Dardanel 1,40 -3,45 27,27 Datagate Bilgisayar 6,45 8,95 50,70 Demısaş Döküm 2,61 3,57 13,59 Denge Holding 1,80 0,56 55,17 Deniz GMYO 3,54 2,02 16,45 Denizbank 21,02 0,67 10,05 Denizli Cam 6,00 -0,33 15,21 Derimod 3,82 1,33 35,97 Derlüks Deri 2,15 3,86 Desa Deri 2,44 0,41 41,04 Despec Bilgisayar 3,14 4,67 14,95 Deva Holding 6,85 0,00 108,21 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 -1,11 14,10 Ditaş Doğan 6,45 12,17 26,00 DO-CO 526,80 0,52 11,16 Doğan Burda 3,33 4,39 10,63 Doğan Holding 1,62 8,00 73,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 0,94 -12,30 Doğusan 1,52 0,00 -29,78 Doğuş GMYO 2,78 5,70 31,75 Doğuş Otomotiv 8,39 26,36 93,32 Döktaş Dökümcülük 30,92 -0,58 279,39 Duran Doğan Basım 10,44 3,67 104,71 Dyo Boya 3,85 4,05 32,76 Eczacıbaşı İlaç 3,17 2,26 30,69 Eczacıbaşı Yatırım 8,52 3,78 33,08 Edip Gayrimenkul 0,92 2,22 19,48 Ege Endüstri 505,20 8,97 62,37 Ege Gübre 37,40 6,86 80,79 Ege Profil 9,25 0,65 10,15 Ege Seramik 3,01 -1,63 1,65 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 20,00 Egeplast 5,90 10,28 53,65 Ekiz Kimya 0,43 2,38 30,30 Emek Elektrik 1,29 0,00 31,63 Eminiş Ambalaj 1,03 -2,83 -11,97 Emlak Konut GMYO 1,33 -5,67 -8,70 Enerjisa Enerji 6,28 3,29 33,38 Enka İnşaat 5,76 2,31 29,61 Erbosan 19,69 0,82 29,50 Ereğli Demir Çelik 6,68 -2,20 9,48 Ersu Gıda 1,38 1,47 50,00 Escort Teknoloji 0,85 0,00 11,84 Etiler Gıda 3,64 -1,62 70,89 Euro Kapital Yat. Ort. 1,27 -2,31 80,40 Euro Trend Yat. Ort. 0,91 3,41 43,32 Euro Yat. Ort. 0,91 2,25 45,23 Euro Yatırım Holding 1,30 -0,76 136,36 Fenerbahçe Futbol 13,60 7,51 96,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 -2,89 13,53 F-M İzmit Piston 20,60 14,44 34,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,16 1,28 105,33 Ford Otosan 59,65 -1,16 25,55 Formet Çelik Kapı 5,83 -13,63 359,06 Frigo Pak Gıda 8,30 2,47 388,24 Galatasaray Sportif 1,65 -1,79 33,06 Garanti Bankası 9,99 -3,29 25,50 Garanti Faktoring 3,83 2,96 93,43 Garanti Yat. Ort. 0,97 14,12 32,45 Gedik Y. Men. Değ. 4,23 0,48 38,54 Gedik Yatırım Holding 4,40 6,54 87,23 Gediz Ambalaj 5,67 -3,74 40,20 Gentaş 1,47 2,80 7,09 Gersan Elektrik 2,27 0,00 -6,98 Global Men. Değ. 0,92 8,24 95,74 Global Yat. Holding 3,82 -0,26 27,76 Good-Year 2,81 -1,75 -15,32 Göltaş Çimento 12,89 1,58 5,27 Gözde Girişim 3,64 8,01 36,33 GSD Denizcilik 1,60 -1,23 39,13 GSD Holding 0,94 3,30 17,50 Gübre Fabrik. 5,54 3,36 87,16 Güler Yat. Holding 1,29 -0,77 20,56 Güneş Sigorta 1,79 9,15 27,66 Halk GMYO 0,98 1,03 52,34 Halk Sigorta 1,87 78,10 111,89 Hatay Tekstil 4,11 -0,72 19,19 Hedef Girişim 1,63 3,82 40,52 Hektaş 14,86 -5,77 60,30 HUB Girişim 4,92 18,55 161,70 Hürriyet Gzt. 0,80 0,00 -13,98 ICBC Turkey Bank 4,30 14,36 -12,78 İdealist Danışmanlık 4,15 -0,72 -28,99 İdealist GMYO 2,92 0,00 79,14 İhlas Ev Aletleri 1,56 3,31 377,61 İhlas Gayrimenkul 0,93 3,33 -1,02 İhlas Gazetecilik 2,44 -1,61 300,00 İhlas Holding 0,57 14,00 78,12 İhlas Yayın Holding 0,89 34,85 169,70 İndeks Bilgisayar 7,90 1,54 41,87 Info Yatırım 4,70 -16,07 356,31 İntema 7,23 1,12 20,57 İpek Doğal Enerji 6,82 0,74 27,00 İskenderun Demir Çelik 6,06 -1,94 29,25

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.350,00 3,73 499,63 İş Bankası (C) 6,15 -3,15 35,76 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 -6,25 208,63 İş Fin.Kir. 2,16 -2,26 -53,35 İş Girişim 2,58 -1,53 26,47 İş GMYO 0,96 0,00 -11,11 İş Y. Men. Değ. 3,93 1,81 112,80 İş Yat. Ort. 1,29 2,38 74,77 İşbir Holding 350,00 13,64 154,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 12,20 -45,24 İttifak Holding 4,80 -8,57 132,26 İz Hayvancılık Tarım 6,02 -1,95 -8,65 İzmir Demir Çelik 2,38 -0,83 43,37 İzmir Fırça 1,91 1,60 -7,73 Jantsa Jant Sanayi 43,70 8,17 69,30 Kafein Yazılım 6,92 -3,08 0,47 Kapital Yat. Holding 2,90 -6,45 1,05 Kaplamin 4,50 -6,05 25,00 Kardemir (A) 2,13 -1,39 24,44 Kardemir (B) 2,12 -1,85 23,18 Kardemir (D) 2,16 -3,14 5,07 Karel Elektronik 10,20 13,33 144,60 Karsan Otomotiv 1,17 0,00 -8,59 Karsu Tekstil 1,95 2,09 56,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,28 1,34 42,70 Kartonsan 336,80 2,37 5,59 Katmerciler Ekipman 3,09 0,98 2,70 Kent Gıda 118,20 -0,59 -0,67 Kerevitaş Gıda 2,58 12,66 43,33 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,96 0,51 12,00 Klimasan Klima 11,27 3,49 190,47 Koç Holding 18,78 -1,88 35,61 Konfrut Gıda 40,72 5,22 70,52 Konya Çimento 211,70 -0,47 18,93 Kordsa Teknik Tekstil 12,82 0,55 35,50 Koza Altın 68,10 3,50 32,75 Koza Madencilik 9,58 6,68 32,69 Körfez GMYO 1,50 -0,66 22,95 Kristal Kola 1,17 10,38 11,43 Kron Telekomünikasyon 9,52 -1,14 9,43 Kuştur Kuşadası Turizm 20,02 -4,67 46,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 4,10 12,39 Kütahya Porselen 5,20 -3,17 14,29 Lider Faktoring 2,50 5,04 11,11 Link Bilgisayar 10,97 -0,54 31,85 Logo Yazılım 39,80 -0,75 46,65 Lokman Hekim Sağlık 3,86 -1,03 -14,22 Lüks Kadife 6,16 4,23 27,01 Makina Takım 1,46 0,69 -5,19 Mardin Çimento 3,84 4,63 38,28 Marka Yatırım Holding 0,85 6,25 37,10 Marmaris Altınyunus 22,88 3,91 30,30 Marshall 31,96 1,65 26,72 Martı GMYO 0,79 2,60 21,54 Martı Otel 0,85 2,41 46,55 Mavi Giyim 45,82 0,00 42,21 Mazhar Zorlu Holding 5,60 1,08 46,98 Mega Polietilen 2,09 0,48 2,45 Menderes Tekstil 0,81 -1,22 12,50 Mensa 0,19 0,00 35,71 Merit Turizm 11,40 -5,00 90,32 Merko Gıda 0,82 -2,38 -18,81 Metal Gayrimenkul 0,73 -2,67 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,56 -1,27 48,57 Metro Holding 1,97 -1,50 159,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,36 -1,45 23,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 -0,78 8,47 Migros Ticaret 21,40 5,94 43,62 Milpa 1,94 19,75 35,73 Mistral GMYO 1,40 2,94 -8,50 MLP Sağlık 14,17 -5,03 32,43 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 1,01 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,66 1,22 -10,75 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10 0,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,73 1,97 Net Holding 1,79 -1,10 -8,67 Netaş Telekom. 10,00 6,38 54,80 Niğbaş Niğde Beton 9,00 10,43 125,00 Nuh Çimento 8,02 12,32 15,73 Nurol GMYO 2,57 -1,53 22,38 Odaş Elektrik 1,76 4,14 25,00 Olmuksan-IP 4,01 -1,72 18,99 Orge Enerji Elektrik 3,63 -4,47 16,35 Orma Orman Mahsulleri 4,50 45,16 275,00 Osmanlı Menkul 1,65 8,55 -4,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 2,65 7,41 Otokar 138,10 5,10 60,79 Oyak Yat. Ort. 1,78 7,88 12,42 Oylum Sınai Yatırımlar 2,34 8,84 129,41 Özak GMYO 1,68 0,00 15,93 Özbal Çelik Boru 1,32 4,76 -4,35 Özderici GMYO 1,11 -5,13 -52,77 Özerden Plastik 2,23 -4,29 11,05 Panora GMYO 4,53 -1,52 23,20 Park Elek.Madencilik 4,21 2,93 74,69 Parsan 12,61 2,02 43,95 Pegasus 61,10 -1,69 166,58 Peker GMYO 3,07 -0,65 -62,67 Penguen Gıda 1,64 3,80 51,85 Pera GMYO 0,74 -6,33 -3,90 Pergamon Dış Ticaret 6,42 1,26 5,12 Petkim 3,53 -0,84 -10,35 Petrokent Turizm 117,00 41,99 70,31 Pınar Et Ve Un 6,67 -1,91 50,33 Pınar Su 1,52 2,01 21,60 Pınar Süt 9,20 2,91 47,98 Plastikkart 3,92 3,16 45,19 Polisan Holding 2,86 5,93 -5,14 Politeknik Metal 79,80 -2,09 127,57 Prizma Press Matbaacılık 5,23 21,63 237,42 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.102,70 0,23 QNB Finans Fin. Kir. 20,50 13,01 201,47 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 548,00 0,51 6,95 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,70 1,23 25,57 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,17 -2,57 16,48 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,50 -0,23 23,99 QNB Finansbank 16,25 -23,28 80,36 Ral Yatırım Holding 7,80 -13,53 323,91 Ray Sigorta 2,34 -2,50 68,35 Reysaş GMYO 1,29 1,57 86,96 Reysaş Lojistik 1,05 1,94 41,89 Rhea Girişim 0,80 3,90 21,21 Rodrigo Tekstil 2,37 -4,82 24,74 Royal Halı 1,00 -1,96 1,01 RTA Laboratuvarları 1,40 0,72 -13,76 Sabancı Holding 9,12 -5,20 26,10 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -2,75 14,18 Salix Yatırım Holding 4,54 17,92 17,92 Sanel Mühendislik 6,11 8,91 180,28 Sanifoam Sünger 2,19 1,86 75,20 Sanko Pazarlama 2,71 2,26 36,59 Saray Matbaacılık 1,09 -1,80 9,00 Sarkuysan 3,57 -0,56 13,59 Sasa Polyester 6,22 -1,89 8,25 Say Reklamcılık 1,17 -1,68 24,47 Sekuro Plastik 3,05 0,99 3,04 Selçuk Ecza Deposu 5,06 0,00 86,13 Selçuk Gıda 1,63 0,00 22,56 Senkron Güvenlik 3,20 6,67 220,00 Serve Film Prodüksiyon 1,81 1,12 -7,18 Servet GMYO 5,38 5,70 14,47 Seyitler Kimya 5,15 3,00 33,77 Silverline Endüstri 1,40 3,70 4,48 Sinpaş GMYO 0,93 5,68 151,35 Smartiks Yazılım 2,69 3,46 Soda Sanayii 5,77 -1,70 -14,71 Sodaş Sodyum Sanayii 7,62 2,97 37,33 Söktaş 1,71 2,40 34,65 Sönmez Filament 4,12 -2,83 32,05 Sönmez Pamuklu 3,66 -0,27 17,31 Sumaş Suni Tahta 7,58 9,70 13,21 Şeker Fin. Kir. 3,94 -3,90 39,72 Şekerbank 1,03 -6,36 -6,36 Şişe Cam 4,44 -3,90 -19,01 Şok Marketler 10,80 -3,57 0,47 T. Halk Bankası 6,26 -5,44 -10,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,80 50,79 51,77 T.S.K.B. 0,91 -4,21 12,35 T.Tuborg 8,30 -2,01 4,61 Taç Tarım Ürünleri 3,88 -1,77 -23,32 Tat Gıda 4,91 -4,84 28,53 TAV Havalimanları 23,80 4,11 8,23 Taze Kuru Gıda 8,40 54,70 23,53 Tek-Art Turizm 0,78 -1,27 -8,24 Tekfen Holding 18,76 -3,35 -4,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,74 -3,18 -7,74 Temapol Polimer Plastik 3,96 9,09 29,41 TGS Dış Ticaret 3,39 0,30 44,26 Tofaş Oto. Fab. 22,10 12,24 42,48 Torunlar GMYO 1,85 -0,54 22,52 Trabzon Liman 8,20 -3,87 19,21 Trabzonspor Sportif 1,43 6,72 3,92 Trakya Cam 2,83 -3,41 -2,04 Trend GMYO 1,57 -3,09 23,62 TSKB GMYO 0,89 -1,11 8,54 Tuğçelik 2,67 -4,30 25,35 Tukaş 6,22 7,61 274,70 Turcas Petrol 1,86 -2,11 31,91 Turkcell 13,06 0,38 7,31 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 11,09 9,11 Tüpraş 139,70 -1,55 33,89 Türk Hava Yolları 11,87 -1,90 -26,32 Türk Prysmian Kablo 2,07 -7,59 20,02 Türk Telekom 5,47 -6,01 40,26 Türk Traktör 43,00 0,70 23,21 Türker Proje Gayrimenkul 27,40 -1,37 -14,75 Ufuk Yatırım 1,90 -2,06 66,67 Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 0,00 48,25 Ulusoy Elektrik 25,42 -1,85 59,27 Ulusoy Un Sanayi 3,05 10,51 46,63 Umpaş Holding 0,51 13,33 -7,27 Uşak Seramik 1,32 -1,49 18,92 Utopya Turizm 3,48 -0,29 -15,12 Uzertaş Boya 1,24 12,73 106,67 Ülker Bisküvi 20,86 4,09 42,19 Ünye Çimento 2,87 -2,38 -14,22 Vakıf Fin. Kir. 1,36 -1,45 -4,49 Vakıf GMYO 1,88 -1,57 -3,43 Vakıf Yat. Ort. 1,89 -2,07 24,34 Vakıflar Bankası 4,87 -8,63 24,87 Vakko Tekstil 4,03 1,26 54,50 Vanet Gıda 1,62 -9,50 24,62 Verusa Holding 16,58 4,87 0,09 Verusaturk Girisim 3,32 1,22 7,70 Vestel 9,78 -2,78 76,22 Vestel Beyaz Eşya 15,00 -0,40 53,57 Viking Kağıt 1,19 23,96 8,18 Yapı Kredi Koray GMYO 2,08 7,22 20,93 Yapı ve Kredi Bank. 2,34 -3,31 46,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,35 44,04 55,91 Yataş 6,54 3,65 46,31 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,95 3,26 1,06 Yeni Gimat GMYO 10,30 0,59 43,44 Yeşil GMYO 0,41 28,12 51,85 Yeşil Yapı 0,40 25,00 53,85 Yeşil Yatırım Holding 10,61 3,82 10,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.446,20 2,78 11,24 Yonga Mobilya 7,49 8,39 15,40 Yünsa 4,85 -6,01 16,17 Zorlu Enerji 1,27 4,10 3,25

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,39 6,64 26,36 ICBC Turkey Bank 4,30 3,76 14,36 İhlas Holding 0,57 0,50 14,00 Kerevitaş Gıda 2,58 2,29 12,66 Tofaş Oto. Fab. 22,10 19,69 12,24 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,41 12,20 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 4,42 11,09 Güneş Sigorta 1,79 1,64 9,15 Ege Endüstri 505,20 463,60 8,97 Gözde Girişim 3,64 3,37 8,01 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,19 1,31 -9,16 Vakıflar Bankası 4,87 5,33 -8,63 İttifak Holding 4,80 5,25 -8,57 Şekerbank 1,03 1,10 -6,36 Türk Telekom 5,47 5,82 -6,01 Hektaş 14,86 15,77 -5,77 Emlak Konut GMYO 1,33 1,41 -5,67 T. Halk Bankası 6,26 6,62 -5,44 Sabancı Holding 9,12 9,62 -5,20 MLP Sağlık 14,17 14,92 -5,03 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.755.609.958 Garanti Bankası 5.117.834.302 T. Halk Bankası 2.561.697.487 Akbank 2.177.532.063 Aselsan 1.829.977.484 Vakıflar Bankası 1.655.930.645 Petkim 1.486.936.060 Tüpraş 1.141.719.617 Koza Madencilik 1.135.082.914 Kardemir (D) 1.089.320.715

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)