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Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40’a varan zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40’a varan zam yapıldı.
Ekonomi 13.09.2019, 15:22 13.09.2019, 15:45
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40’a varan zam yapıldı.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Halk Ekmek’in ürettiği ürünlere zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbullu vatandaşların sabah zamla uyandığını belirten Göksu, yaptığı açıklamada, "Hayatı kolaylaştıracağız dediler, İstanbul’da hayatı her geçen gün zorlaştırıyorlar. Halk Ekmek’e bugün itibarıyla yüzde 40 zam yaptılar. Bizler de İBB AK Parti Grubu olarak, birazdan hayatı kolaylaştıracak müjdelerimizi meclisimizden geçireceğiz” dedi. 75 kuruştan satılan 250’şer gramlık normal ve kepekli ekmeğe ise zam yapılmadı.
Bin gram su değirmeninde öğütülmüş tam buğday ununun fiyatı 3,75 liradan 4,75 liraya, Çölyaklılar için 50 gram glutensiz ekmeğin fiyatı 30 kuruştan 50 kuruşa, Çölyaklılar için bin gramlık glutensiz ekmeğin fiyatı 9 liradan 12,5 liraya, PKU 50 gram glutensiz ekmeğin fiyatı (fenilketonuri) 30 kuruştan 50 kuruşa, bu ekmeğin bir kilosu da 9 liradan 12,5 liraya, 400 gram glutensiz kurabiyenin fiyatı 9 liradan 12 liraya, 250 gram glutensiz kuru pastanın fiyatı 8 liradan 11 liraya, bir kilo siyez ununun fiyatı 8,75 liradan 12 liraya, 400 gram tam buğday unlu sandviç ekmeği ile 400 gram çavdarlı sandviç ekmeğinin fiyatı 2,5 liradan 3,40 liraya, 50 gram ekmek cipsinin fiyatı 1 liradan 1,5 liraya, 400 gram arpalı ekmeğin fiyatı 2,5 liradan 3,40 liraya, 500 gram çok tahıllı ekmeğin fiyatı 3,80 liradan 5 liraya, 175 gram bebe bisküvisinin fiyatı ise 2 liradan 2,75 liraya çıktı."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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