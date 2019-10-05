Halkbank %0,99 Faizli Hesaplı Evim Konut Kredisi Nedir Nasıl Alınır?

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesinin ardından bankalar tarafından başlatılan yeni konut kredisi kampanyaları kapsamında, Halkbank tarafından %0,99 faiz oranları ve avantajlı ödeme seçenekleriyle konut kredisi fırsatı sunulmaktadır. Bütçenize göre vade ve en uygun geri ödeme seçeneklerini belirleyebileceğiniz H esaplı Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında, taksit erteleme imkânı da sağlanmaktadır.

Kamu bankaları tarafından başlatılan konut kredisi faiz indirimi hamlesinin ardından, bankalar tarafından farklı türde konut kredisi kampanyası başlatılmıştır. Uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmanıza destek olan Halkbank tarafından sunulan Hesaplı Evim Kredisi kampanyası kapsamında 500.000 TL’ye kadar finansman desteği sağlanmaktadır. 180 ay vade seçenekleriyle sunulan Halkbank konut kredisinden banka şubeleri üzerinden yararlanabilirsiniz.

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi Ödeme Seçenekleri

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında kredi kullanmak isteyen kişiler için birçok farklı avantaj sağlanmaktadır. Kişiye özel avantajlı faiz oranları, esnek ödeme seçenekleri, ertelemeli taksit imkânı ve 180 aya kadar vade avantajıyla ev sahibi olabilirsiniz. Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında:

180 ay vade,

3 ay taksit erteleme seçeneği,

Aylık eşit taksit belirleme,

Kişiye özel taksit ödeme seçeneği,

Sunulmaktadır. Halkbank konut kredilerinizi avantalı ödeme seçenekleriyle alabilir ve 500 bin TL’ye kadar konut kredinizi düşük faiz oranlarıyla banka şubelerinden talep edebilirsiniz. Halkbank tarafından sunulan güncel kampanya kapsamında kredi taksit ödemelerinizi ister eşit taksitlerle isterseniz de kendi belirleyeceğiniz oranlarda yapabilirsiniz.

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası dâhilinde %0,99 - %1,19 faiz oranları sunulmaktadır. Kredi miktarına ve ödeme seçeneklerine göre ödeme planında çeşitli farklılıklar yaşanabilir.

Halkbank Hesaplı Evim Kredisi Faiz Oranları ve Masraflar

Merkez Bankasının politika faiz indirimine gitmesinin ardından konut kredisi faiz oranlarına büyük indirime giden kamu bankalarından biri de Halkbank’tır. Halkbank tarafından başlatılan düşük faizli ve yüksek vadeli konut kredisi kampanyaları arasında yer alan Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında iki farklı faiz oranı ve ödeme seçeneği sunulmaktadır. Buna göre:

100.000 TL Konut Kredisi İçin:

180 Ay Vade Seçeneği,

%0,99 Faiz Oranı,

500 TL Kredi Tahsis Ücreti,

1.192,46 TL Taksit Miktarı,

955,76 Diğer Masraflar,

%12,8541 Yıllık Maliyet Oranı,

Olarak hesaplanmıştır. Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında:

500.001 TL Konut Kredisi İçin:

180 Ay Vade Seçeneği,

%1,19 Faiz Oranı,

2.500 TL Kredi Tahsis Ücreti,

6.753,04 Taksit Tutarı,

955,76 Diğer Masraflar,

%15,4111 Yıllık Maliyet Oranı,

Olarak hesaplanmıştır. Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında belirlenen diğer masrafların içinde; ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti, BSMV, sigorta vb. ilave masraflar yer almaktadır.

Halkbank Hesaplı Evim Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank tarafından sunulan konut kredilerine başvurularınızı Halkbank şubeleri üzerinden yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Halkbank müşterisi olmasanız bile, Halkbank kurumsal web sayfası üzerinden online kredi başvurularınızı yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yaptığınız kredi başvuruları ön başvuru olarak değerlendirilecektir. Asıl işlemler için yine banka şubelerine gerekli belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerden banka tarafından çeşitli belgeler istenmektedir. Söz konusu belgelerle birlikte, kredi şartlarını taşımanız halinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru sırasında istenen belgeler arasında:

Kimlik fotokopisi,

Adres teyit belgesi (ikametgâh, fatura vb.)

Gelir durumunu gösterir belge,

Başvuru formu,

Gayrimenkule ilişkin belgeler,

Gerekli hallerde kefil ve teminata ilişkin belgeler,