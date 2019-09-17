Halkbank Dövizden TL’ye Dönüşüm Hesabı Nasıl Açılır?

Halkbank Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı Kampanyası

Halkbank birikim hesabı ile birikimlerini yabancı para cinsinden Euro veya USD olarak değerlendiren kişiler için TL dönüşüm hesabı kampanyası başlatılmıştır. Yabancı para birikimlerini TL’ye dönüştürmek ve tasarruflarını ek faiz oranları ile Halkbank mevduat hesabına taşımak isteyen kişiler için başlatılan kampanya birçok farklı avantajı beraberinde getirmektedir.

Halkbank Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı kampanyası ile dövizlerini satarak TL’ye dönüştüren herkes için ek faiz uygulaması yapılmaktadır. Dövizden geçiş ilave marj oranı ile TL hesaba geçilmesi halinde tüm Halkbank müşterileri kampanya kapsamında yararlanabilmektedir. Halkbank dövizden TL’ye dönüşüm hesabı kampanyasına Halkbank şubeleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Halkbank Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı Özellikleri

Halkbank dönüşüm hesabı kampanyası kapsamında mevduatını TL olarak değiştirmek isteyen vatandaşlar için birçok farklı avantaj sunulmaktadır. Dönüşüm hesabı kampanyasından yararlanan kişiler için ilave faiz uygulamasının yanı sıra farklı fırsatlarda sağlanır. Halkbank dönüşüm hesabı özellikleri;

28 – 999 gün aralığında hesap açılabilir,

Hesap TL olarak açılır,

500 TL hesap açma alt limiti uygulanır,

Hesabın açılma tarihi itibariyle vade kırılımına göre faiz oranı ve Halkbank, dövizden geçiş marj oranı uygulanır,

Dövizden geçiş marj oranı için USD veya EUR cinsinden TL’ye geçiş yapılmalıdır,

Hesaptan para çekme işlemleri sırasında faiz ve vade başı bozulmaz,

Kısmi çekimlerde vadesiz faiz oranı uygulanmaktadır.

Halkbank döviz dönüşüm mevduat hesabı

Dönüşüm Hesabı Ek Faiz Avantajı

kampanyası kapsamında tasarruflarını TL’ye dönüştürmek ve ek faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişiler için Halkbank tarafından başlatılan kampanyaya size en yakın Halkbank şubesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında banka tarafından farklı belgeler talep edilebilir.

Halkbank’ın son yıllarda en çok tercih edilen kampanyalarından biri olan dövizden TL’ye dönüşüm hesabı kapsamında ek faiz uygulanarak birikimlerin daha da değerlenmesi sağlanmaktadır. 500 TL hesap açılış alt limiti ile açılan dönüşüm hesabı kapsamında %0,95 - %1,10 arasında ek faiz uygulaması yapılmaktadır. Faiz marjı sadece döviz hesaplarını TL’ye çeviren müşteriler için geçerli olmaktadır. Halkbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında yıllık TL mevduat faizi %17 olduğu dönemde döviz hesabını TL’ye çeviren kişiler %17,95 oranında ek faiz geliri elde edebilmektedir.

Türk Lirasının değer kazanmasına yönelik özellikle kamu bankaları tarafından yapılan dönüşüm kampanyaları ilave faizlerle birlikte vatandaşlara büyük avantaj sağlamaktadır. Ek getiri faizi uygulaması sayesinde kısa sürede döviz birikimleri TL’ye dönüşerek ek faizleler birlikte değerlenmektedir. Döviz birikimi bulunan herkes Halkbank tarafından başlatılan kampanya kapsamından yararlanabilmektedir. 500 TL hesap açılış ücretiyle birlikte dövizleriniz TL’ye dönüştürülerek ek faizlerle birlikte değerlenmeye devam etmektedir.

Dövizden TL’ye Dönüşüm Hesabı Nasıl Açılır?

Halkbank dövizden TL’ye dönüşüm hesabı kampanyası kapsamında TL para birimi üzerinden mevduat hesabı açılması gerekmektedir. Halkbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında hesap açmak ve döviz birikimlerini TL’ye dönüştürmek isteyen kişiler için ayrıca ilave marj oranı uygulanarak birikimlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır. Halkbank dönüşüm hesabı Halkbank şubeleri üzerinden açılabilmektedir.

Halkbank dövizden TL’ye dönüşüm hesabı açma sırasında banka tarafından farklı belgeler talep edilmektedir. Döviz birikimlerinizi TL’ye dönüştürerek birikimlerini değerlendirmek isteyen kişiler mevduat hesabı açarken;

Nüfuz cüzdanı

İletişim bilgileri

Hesap açılış sözleşmesi