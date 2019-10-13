Halkbank Hızlı Kredi Kampanyası ile paran anında hesabında... İşte tüm detaylar

Halkbank tarafından tüm bireysel nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlatılan kampanya kapsamında, 15.000 TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi seçenekleri sunulmaktadır. Halkbank hızlı kredi başvuru kanalları kullanılarak hesabınıza anında kredi tutarı tanımlanmaktadır. Halkbank tarafından başlatılan Hızlı Kredi kampanyasına; internet, mobil, SMS ve telefon bankacılığı üzerinden başvurabilirsiniz. Halkbank bireysel ihtiyaç kredileri kapsamında sunulan krediyle tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz.

Halkbank ihtiyaç kredileri kapsamında sunulan Hızlı Kredi kampanyası kapsamında %1,49’dan başlayan faiz oranları ve 15 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunulmaktadır. Hızlı Kredi ile en az 1.000 TL – en fazla 15.000 TL arasında kredi taleplerinizi bankaya kolayca iletebilirsiniz.

Halkbank Hızlı Kredi Kampanya Detayları

Halkbank Hızlı İhtiyaç Kredisi kampanyasına bankanın belirlemiş olduğu hızlı kredi başvurusu yöntemlerini kullanarak başvurabilirsiniz. Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından biri olan Halkbank, avantajlı kredi kampanyalarına devam ediyor. Düşük faiz oranları ve acil nakit ihtiyaçlarına yönelik sunulan kredi kapsamında bilinmesi gerekenler:

1.000 – 15.000 TL arasında anında kredi,

Kredi talepleri aynı gün içinde değerlendirilerek cevaplandırılır,

Kredi geri ödemesi için aylık taksitler halinde otomatik ödeme talimatı verilebilir,

Kredi kapsamında isteğe bağlı hayat sigortası yaptırılabilir,

Ara ödeme yapılabildiği gibi kredi tamamen kapatılabilir.

Halkbank Hızlı Kredi kampanyasının detayları banka tarafından bu şekilde belirlenmiştir. İster internet üzerinden isterseniz de telefon bankacılığı aracılığıyla hızlı ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularınızı iletebilirsiniz.

Halkbank Hızlı Kredi Ödeme Koşulları ve Miktarlar

Halkbank Hızlı Kredi ile aylı 409,66 TL taksit avantajlarıyla 15.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sunulmaktadır. 60 ay vade seçenekleriyle sunulan kredi kapsamında %1,49 faiz oranları geçerli olmaktadır. Halkbank Hızlı Kredi başvuru yapan kişiler aynı zamanda geri ödemeleri sırasında vadesiz Halkbank hesapları üzerinden kredi taksit ödemelerini gerçekleştirebilirler.

Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında sunulan avantajlı ödeme koşulları ve kredi miktarları sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı nakit olarak karşılayabilirsiniz. Bireysel ihtiyaçlar için sunulan krediden tüm Halkbank müşterileri anında yararlanabilir.

Hızlı Kredi Kampanyası Ödeme Tablosu

Hızlı Kredi kampanyası kapsamında Halkbank tarafından belirlenen oranlara göre örnek ödeme tablosu oluşturulmuştur. 1.000 – 15.000 TL arasında anında talep edebileceğiniz ihtiyaç kredisi kapsamında belirlenen örnek ödeme tablosu:

15.000 TL Kredi Miktarı,

60 Ay Vade Seçenekleri,

%1,49 Aylık Faiz Oranları,

78,75 TL Tahsis Ücreti,

409,66 TL Taksit Tutarı,

%24,0067 Yıllık Maliyet Oranları,

Olarak hesaplanmıştır. Yıllık maliye, tahsis ücreti ve faiz oranları vade ve kredi miktarı üzerinden hesaplanacaktır. 15 bin TL ve 60 ay vade baz alınarak oluşturulan ödeme seçeneklerine göre Hızlı Kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Halkbank kredi kampanyası kapsamında tahsis ücretine %5 BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) eklenmiştir. Kredi dâhilinde Hayat Sigortası yaptırmak istemeyen müşteriler için daha farklı oranlar uygulanacaktır. Kredi şartlarını taşıyan ve kredi notu yeterli olan tüm müşterilerin Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapması mümkündür.

Halkbank Hızlı Kredi Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

Halkbank Hızlı Kredi başvuru yapmak için:

Halkbank İnternet Şubesi,

Halkbank Mobil Şube,

Halkbank Dialog ve

SMS

Yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. Halkbank hızlı başvuru yöntemlerini kullanmak için üye olmanıza gerek kalmadan Halkbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.