Halkbank Paraf Kredi Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Halkbank Paraf kredi kartı alışveriş ve puan kampanyaları; akaryakıttan giyim sektörüne, teknoloji ürünlerinden eğlence sektörüne kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Halkbank Paraf kredi kartı ile tüm ihtiyaçlarınızda en avantajlı imkanlardan yararlanabilirsiniz. Paraf kredi kartı ile yararlanabileceğiniz fırsatlar şu şekilde belirlenmiştir:

Aracınızla yolda kaldıysanız Paraf Asistans & Concierge hizmeti,

Paraf Günüm ile kampanya zamanlarını belirleme,

ParafÜstü ile ayda 25 TL'ye kadar indirim,

Paraf ile tek seferde yapacağınız 150 TL'lik alışverişte ücretsiz İspark fırsatı,

Paraf’tan kazanacağınız ParafParalar, Artan ParafPara uygulamasında,

Kullanılabilir Nakit Avans limitiniz kadar Taksitli Nakit Avans işlemi,

Paraf ile Cumartesi Günleri tüm restoranlarda indirim fırsatı,

Paraf borçlarınızı 12 aya kadar taksitlendirme fırsatı,

Paraf üye işyeri olsun veya olmasın peşin harcamaları sonradan taksitlendirme,

Paraf kartınızla otomatik fatura ödeme talimatı,

Fatura ve kurum tahsilatları ödemeleri,

Paraf kredi kartından düzenli fon talimatı vererek yatırım fırsatı

Bunların dışında 3D secure, temassız özellik, SMS şifre gibi pek çok avantajdan yararlanmak için hemen size en yakın Halkbank şubesinden ya da Halkbank kurumsal internet sitesi üzerinden Paraf kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.

Paraf Kredi Kartı ile Petrol Ofisi'nde 40 TL ParafPara

Halkbank Paraf kredi kartı ile petrol ofisi kampanyası devam etmektedir. Paraf kartınızla 16 Eylül - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında Paraf Pos cihazı kullanarak farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize SMS ile katılımda 30 TL, Paraf Mobil ile katılımda ise 40 TL ParafPara hediye edilmektedir.

Kampanyaya katılmak için ilk yapmanız gereken, alışverişten önce Paraf Mobil'den "Hemen Katıl" butonuna tıklayabilir ya da Halkbank'ta kayıtlı olan cep telefonundan "PO" yazıp 3404'e kısa mesaj (SMS) göndermeniz gerekmektedir. Bunun yanında kampanyaya katılıma dair detaylı bilgiler, slip üzerinde ve Paraf Mobil'de yer alacaktır. Ayrıca kampanya hakkında şu koşulların bilinmesi gerekmektedir:

Petrol Ofisi'nde yapılan akaryakıt harcaması ile kazanılan ParafPara'lar, kazanımın ertesi günü, kazanım sağlanan işlemin yapıldığı Paraf karta yüklenecektir.

Kazanımlar 10 Kasım 2019 tarihine kadar Paraf üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde kullanılabilecektir.

Kampanya müşteri bazlıdır, kampanyaya katılama göre 30 veya 40 TL ParafPara verilmektedir. Bir müşteri yalnız bir kez kampanyaya katılabilir.

Son kullanma tarihine kadar kullanılmayan ParafPara'lar 11 Kasım 2019 tarihinde geri alınacaktır.

Paraf, Parafly, Parafree kampanyaya dahil olup, HalkCard, sanal kartlar ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.



Paraf Kredi Kartı ile Ebebek'te 35 TL ParafPara ve 4 Taksit

Paraf kredi kartı ile 1 -30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-bebek mağazaları ve internet sitesinde Paraf poslarından yapılacak 150 TL ve üzeri ilk işlemlerde 15 TL ParafPara, farklı günlerde yapılacak ikinci 150 TL ve üzeri işlemlerde 20 TL ParafPara kazanma şansı bulunmaktadır. Halkbank Paraf kredi kartı kampanyası ile ilgili detaylar şu şekilde duyurulmuştur: