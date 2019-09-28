Halkbank'tan Üreticiyi El Üstünde Tutan Kredi

Halkbank tarafından başlatılan üreticileri el üstünde tutan kredi kampanyası ile, Elektronik Ürün Senedi karşılığı kredi desteği sağlanmaktadır. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında tarımsal üreticilere ve satıcılara verilen Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) karşılığında, Halkbank tarafından kredi desteği sağlanmaktadır. Hasat dönemi dışında da üreticilerin alım ve satım işlemlerini yapabilmeleri için kredi kapsamında yeterli stok sağlanabilmektedir. Halkbank Üreticiyi El Üstünde Tutan Kredi TL olarak, Spot şeklinde kullandırılmak üzere tahsis edilecektir.

Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından biri olan Halkbank, üreticilerin desteklenmesi adına, ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) karşılığında kredi desteği sağlamaktadır. Elektronik ürün Senedi (ELÜS), lisanslı depolara verilen tarım ürünlerinin karşılığında düzenlenmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinde saklanan bilgiler, ticaret borsalarında satışa çıkarılabilmektedir. ELÜS karşılığında tüm üreticilerin nakit ihtiyaçları Halkbank tarafından giderilmektedir.

Halkbank ELÜS Karşılığında Kredi Kampanyası Özellikleri

Halkbank tarafından Elektronik Ürün Senedi karşılığında verilen kredi kapsamında üreticilerin hasat zamanı dışında finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Lisanslı depolara ürünlerini teslim eden üreticilerin senet karşılığında Halkbank üzerinden kredi talep etmeleri mümkündür. Halkbank tarafından başlatılan kredi kampanyası kapsamında anlaşmalı olan lisanslı depolar geçerli olmaktadır.

Halkbank ELÜS karşılığı kredi kampanyası özellikleri:

Kredi TL cinsinden, Spot şeklinde kullandırılmaktadır,

Kredi vadesi ELÜS’ün son depolama tarihinden en fazla 180 gün öncesine olarak belirlenmektedir,

Kredi vadesi en az 12 ay olarak belirlenmiştir,

ELÜS toplam tutarının %75’i kadar kredi desteği sağlanır,

%5 BSMV oranı ELÜS kredisine özel %1 olarak belirlenmiştir.

ELÜS kredisi kampanyası

Halkbank şubeleri üzerinden veya Halkbank çağrı merkezinden ELÜS kredi kampanyasının detaylarını öğrenebilirsiniz.kapsamında üreticilere birçok açıdan avantaj sağlamaktadır. Banka tarafından belirlenen oranlar üreticiler için birçok açıdan kolaylık sağlamaktadır.

Halkbank ELÜS Kredisi Avantajları

Halkbank tarafından sunulan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kredisi kampanyası kapsamından yararlanmak isteyen kişiler için birçok farklı avantaj sağlamaktadır. ELÜS bedelinin %75’ine kadar finansman desteği sağlayan Halkbank, krediyi birçok vergiden ve ilave masraftan ayrı tutmuştur. Halkbank ELÜS kredisinin sağladığı başlıca avantajlar:

ELÜS’ün borsada ilk teslim, alım ve satımı KDV’den muaftır,

Kazançlar üzerinden Stopaj kesintisi yapılmaz,

%1 BSMV oranı uygulanır.

Olarak belirlenmiştir. ELÜS ile üreticilerin hasat dönemi dışında alım ve satım yapabileceği için tarımsal ürünler için ürünün olmadığı veya fiyat istikrarının olmadığı dönemlerde üreticilerin yeterli stok sağlayabilmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Lisanslı depolara teslim edilen tarımsal ürünler, sanayici, satıcı ve üreticilerin söz konusu teslimata ilişkin ürün senetleri Halkbank tarafından teminat olarak alınarak tüm üreticilerin nakit ihtiyaçları banka tarafından karşılanmaktadır. Halkbank kredileri kapsamında sunulan krediden tüm üreticiler yararlanabilir.

Halkbank ELÜS Kredisi Başvuru Yöntemi

Halkbank tarafından üreticileri el üstünde tutan kredi başlığı altında sunulan ELÜS kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler doğrudan banka şubeleri üzerinden taleplerini bankaya iletmeleri gerekmektedir. Bankanın online işlem kanallarını kullanarak banka yetkilileriyle iletişime geçerek kredi hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.