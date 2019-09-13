Halkbank’tan 1,1 milyar TL'lik 4 farklı bono ihracı

Bankacılık sektöründe yenilikçi finans ürünlerinin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi. 1,1 milyar TL tutarındaki dört ihracın beklenenin üzerinde talep gördüğünü belirten Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer, “Yatırım araçlarını çeşitlendiren adımlarımız piyasalara güven veriyor, yeni ürünlerimize olan talep de müşterilerimizin bize duyduğu güveni gösteriyor” dedi.

Halkbank TLREF’e endeksli, farklı vadelerdeki 3 ayrı ürünüyle, planlanan tutarın oldukça üzerinde gelen talebe bağlı olarak 940 milyon TL değerinde borçlanma gerçekleştirdi. Banka bu işlemlere ek olarak, 9 Eylül’de ihraç ettiği Türkiye’de bir ilk niteliğinde eş anlı olarak TLREF ve Enflasyona (TÜFE) Endeksli Kuponlu Halkbank Bonosu ürünüyle de yatırımcılarına aktif iki piyasa değişkeninin getirisinden yüksek olanından yararlanma imkânı sundu. Son olarak ihraç edilen 350 gün vadeli TLREF ve TÜFE’ye Endeksli kuponlu bono ihracıyla birlikte Halkbank, TLREF endeksli ürünlerle toplamda 1,1 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirmiş oldu.

“TLREF, faiz riskini daha iyi yönetmemizi sağlayacak”

Finansal enstrümanları çeşitlendirmek ve sermaye piyasalarında derinleşmeyi sağlamak üzere son dönemde geliştirilen yeni yatırım araçlarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF’in büyük talep gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz TLREF, önümüzdeki dönemde bankaların değişken faizli kredi vermelerinin önünü açacak ve faiz riskini daha iyi yönetmemize yardımcı olacaktır. TLREF’e endeksli bono ihracı gibi yatırım araçlarını çeşitlendiren yenilikçi adımlarımızın piyasaya güven verdiğini görüyoruz. Bu ürünlere olan talebin de müşterilerimizin bize duyduğu güveni yansıttığını düşünüyoruz. Piyasaya ve müşterilerimize yeni yatırım araçları sunarak, Bankamızın kaynak ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz.”

TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılacak. TLREF Endeksli – Kuponlu Halkbank Bonoları ile yatırımcılar, kupon ödeme tarihlerinde, TLREF oranının getirisi + ek getiri oranı kadar kazanç sağlayacaklar. Yatırımcılar yüksek getirinin yanı sıra Halkbank’ın sağladığı ikinci el likidite imkânlarından da yararlanacaklar.