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Halkbank’tan Türk Lirası’nı destekleyen yeni ürün

Mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı” geliştirdiğini duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yeni ürünümüzün, Türk Lirası'na geçişleri hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.

Ekonomi 21.08.2019, 11:15 Tuğçe Hanım
Halkbank’tan Türk Lirası’nı destekleyen yeni ürün
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Mevduat sahiplerine avantajlı ürünler sunmayı sürdüren Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı” geliştirdiğini duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yeni ürünümüzün, Türk Lirası'na geçişleri hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.

Halkbank'ın yeni ürünü “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı”, Dolar ve Euro cinsinden birikimlerini kazançlı bir yatırım aracı olarak Türk Lirası mevduatında değerlendirmek isteyenlere özel ayrıcalıklar sunuyor. Hesap açılış alt limitinin 500 TL olduğu ürün kapsamında hesabındaki dövizini satarak dövizden Türk Lirası'na geçenlere, belirlenen vade aralıklarına göre yüzde 0.95 ile yüzde 1.10 arasında ilave marj uygulanıyor.

Kurdaki dalgalanmanın azaldığı ve Türk Lirası'nın değer kazandığı bir dönemde, geliştirdikleri yenilikçi mevduat ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:

Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaştırmanın son bulmaya başlaması, uluslararası yatırım iklimini biraz daha yumuşattı. Bu süreçte, ülkemizde hayata geçirilen ekonomik uygulamaların başarıya ulaşması da piyasalara güven verdi. Bu koşullar altında, gelecek dönemde Türk Lirası varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası'nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz.” dedi.

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#ekonomi #halkbank #türk lirası #bankacılık #banka #Dövizden TL #Dönüşüm Mevduat Hesabı #Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan #döviz #TL
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