Hangi hastalıklardan erken emekli olunur? Erken Emeklilik Şartları

Hastalık Nedeniyle Erken Emeklilik Şartları ve Hangi hastalıklardan erken emekli olunur?

Çalışma gücünün belirli oranlarda kaybedilmesinin ardından veya kanunda sayılan diğer hastalıkların sonradan ortaya çıkmasının ardından vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır. Çalışma gücünün %60 oranında kaybedilmesi halinde kişilerin bu durumu raporla kanıtlamalarıyla erken emeklilik hakkından yararlanması mümkündür.

Kanunlarımızda belirlenen bu hastalıkların yanı sıra, erken emeklilik için doğuştan engeli olan kişilerin yaş şartını beklemelerine gerek yoktur. Çalışma gücünün belirli oranda kaybedilmesi ve bazı psikolojik veya fiziksel hatalıklar kişilerin erken emekli olabilmesine imkân tanımaktadır. Malulen emeklilik veya iş görmezlik ödeneği olarak farklı şekillerde ortaya çıkan bu durum için vatandaşların kanunda belirlenen bazı şartları taşımaları gerekmektedir.

Sağlık sorunları nedeniyle kişilerin erken emeklilik hakkından yararlanmaları için söz konusu hastalıkların raporlanarak SGK ve çalışan kuruma sunulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra belirli süre sigortalı olarak çalışmanız da erken emeklilikten yararlanmanız için gerekmektedir.

Sağlık Nedeniyle Erken Emeklilikte Prim Sayısı

Geçici malul aylığının kalıcı olarak verilmesi

Malullük aylığının bağlanması için aranan ilk şart prim gün sayısının belirlenen sürelerde ödenmiş olması ve 10 yıllık sigortalı çalışma süresinin tamamlanmasıdır. 1800 gün prim ödeme şartı ve 10 yıl sigortalılık ile vatandaşların belirli hastalıklardan dolayı malulen emeklilik hakkına sahip olmaları mümkündür.için çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedildiğine dair sağlık raporunun alınması şarttır.

Başkasına bakmakla yükümlü kişiler için 10 yıllık sigortalılık sürelerine bakılmamaktadır. Ancak yine de 1800 günlük prim ödeme sürelerinin tamamlanmış olması gereken en önemli şartlar arasında yer almaktadır.

Malul Aylığının Bağlanmasına Neden Olan Hastalıklar

Sağlık sorunları nedeniyle kişilerin malulen çalıştıkları kurumlardan emekli edilerek SGK tarafından malul aylığına bağlanmaları mümkündür. Kanunlarımızda hastalık sebebiyle erken emeklilik için belirlenen başlıca hastalıklar arasında:

Şizofreni,

Yardım olmadan ayakta duramama,

Kol, bacak vb. organ kaybı,

Bipolar bozukluk,

Serebral palsi,

Beyin tümürleri,

Baş ve boyun yumuşak dokusu,

Lösemi,

Mide, bağırsak kanserleri,

Demans,

Epilepsi,

Parkinson,

Organ nakli,

Solunum yetersizlikleri vb.

Birçok farklı ciddi sağlık sorunu yer almaktadır. Bu hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan çalışma gücü kaybının %60 oranında olduğunun hastane raporu ile belirtilmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması halinde kişilerin sağlık nedeniyle erken emekli olmaları mümkündür.

Malulen Emeklilik Şartları

Hastalıklara bağlı olarak çalışma gücünü kaybeden ve 10 yıl sigortalılık ile 1800 gün prim ödemesini gerçekleştirmiş kişilerin erken emeklilik hakkı elde etmeleri mümkündür. Malulen emeklilik aylığının bağlanması için aranan şartlar:

%60 oranında çalıma gücünün kaybedilmesi,

En az 10 yıl sigortalı olmak,

Sağlık raporunun alınması,

SGK’ya yazılı başvurunun yapılması vb.