Hangi hastalıklardan erken emekli olunur? Erken Emeklilik Şartları
Çalışma gücünün belirli oranlarda kaybedilmesinin ardından veya kanunda sayılan diğer hastalıkların sonradan ortaya çıkmasının ardından vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır.
Hastalık Nedeniyle Erken Emeklilik Şartları ve Hangi hastalıklardan erken emekli olunur?
Çalışma gücünün belirli oranlarda kaybedilmesinin ardından veya kanunda sayılan diğer hastalıkların sonradan ortaya çıkmasının ardından vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır. Çalışma gücünün %60 oranında kaybedilmesi halinde kişilerin bu durumu raporla kanıtlamalarıyla erken emeklilik hakkından yararlanması mümkündür.
Kanunlarımızda belirlenen bu hastalıkların yanı sıra, erken emeklilik için doğuştan engeli olan kişilerin yaş şartını beklemelerine gerek yoktur. Çalışma gücünün belirli oranda kaybedilmesi ve bazı psikolojik veya fiziksel hatalıklar kişilerin erken emekli olabilmesine imkân tanımaktadır. Malulen emeklilik veya iş görmezlik ödeneği olarak farklı şekillerde ortaya çıkan bu durum için vatandaşların kanunda belirlenen bazı şartları taşımaları gerekmektedir.
Sağlık sorunları nedeniyle kişilerin erken emeklilik hakkından yararlanmaları için söz konusu hastalıkların raporlanarak SGK ve çalışan kuruma sunulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra belirli süre sigortalı olarak çalışmanız da erken emeklilikten yararlanmanız için gerekmektedir.
Sağlık Nedeniyle Erken Emeklilikte Prim Sayısı
Başkasına bakmakla yükümlü kişiler için 10 yıllık sigortalılık sürelerine bakılmamaktadır. Ancak yine de 1800 günlük prim ödeme sürelerinin tamamlanmış olması gereken en önemli şartlar arasında yer almaktadır.
Malul Aylığının Bağlanmasına Neden Olan Hastalıklar
Sağlık sorunları nedeniyle kişilerin malulen çalıştıkları kurumlardan emekli edilerek SGK tarafından malul aylığına bağlanmaları mümkündür. Kanunlarımızda hastalık sebebiyle erken emeklilik için belirlenen başlıca hastalıklar arasında:
- Şizofreni,
- Yardım olmadan ayakta duramama,
- Kol, bacak vb. organ kaybı,
- Bipolar bozukluk,
- Serebral palsi,
- Beyin tümürleri,
- Baş ve boyun yumuşak dokusu,
- Lösemi,
- Mide, bağırsak kanserleri,
- Demans,
- Epilepsi,
- Parkinson,
- Organ nakli,
- Solunum yetersizlikleri vb.
Birçok farklı ciddi sağlık sorunu yer almaktadır. Bu hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan çalışma gücü kaybının %60 oranında olduğunun hastane raporu ile belirtilmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması halinde kişilerin sağlık nedeniyle erken emekli olmaları mümkündür.
Malulen Emeklilik Şartları
Hastalıklara bağlı olarak çalışma gücünü kaybeden ve 10 yıl sigortalılık ile 1800 gün prim ödemesini gerçekleştirmiş kişilerin erken emeklilik hakkı elde etmeleri mümkündür. Malulen emeklilik aylığının bağlanması için aranan şartlar:
- %60 oranında çalıma gücünün kaybedilmesi,
- En az 10 yıl sigortalı olmak,
- Sağlık raporunun alınması,
- SGK’ya yazılı başvurunun yapılması vb.
Olarak belirlenmiştir. Malulen emeklilik için gerekli şartların sağlanması halinde kişilerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri mümkünüdür. Hastalıkların ortaya çıkmasının ardından kişilerin durumu SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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