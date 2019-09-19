Hatay'da “Tarla Günü“ etkinliği

HATAY (AA) - Hatay'da "Pamuk ve Soya Ar-Ge Çalışmaları Paylaşımı" temalı, "Tarlı Günü" etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Avni Hatay, Progen Tohum Ar-Ge İstasyonu'nda düzenlenen etkinlikte, dünyada az sayıda ülke ekolojisinin pamuk ve soya tarımına elverişli olduğunu söyledi.

Geçen yıl kentte 485 bin 394 dekar alanda pamuk üretildiğini ve 263 bin 901 ton kütlü pamuk elde edildiğini anlatan Hatay, şöyle devam etti:

"İlimizin dekar başına ortalama verimi 500-550 kilogram arasında değişmektedir. 2019 yılında çiftçimizin 537 bin 848 dekar alanda üretim yaptığı kayıtlarımızda mevcut olup, bu yıl pamukta rekoltenin 270-280 bin ton gerçekleşmesi bekliyoruz. Soya üretimi ise ilimizde çok sınırlı alanlarda gerçekleşmekte olup verim, dünya ortalamasının üzerindedir. Ancak son yıllarda özellikle ülkemize ait yerel çeşitlerin üretime dahil edilmesi ve araştırma enstitülerimizin değerli genetiksel ve yayım faaliyetleri sayesinde, soya üretiminin önemli bir ivme kazanacağı kaçınılmaz olacaktır."

Hatay, pamuk ekim alanlarının ve verim ortalamasının, ciddi anlamda arttırılması gerektiğine işaret ederek "Stratejik önemini her zaman korumayı başarmış olan pamuğun verim ve ekim alanlarını, kalitesini arttırmak bakanlığımızın süregelen hedefleri arasında yerini korumaktadır." diye konuştu.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay da hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Progen Tohum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday ise tarımda verim ve kaliteyi arttırma yönünde Ar-Ge çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getirdi.

Daha sonra pamuk ve soya konularında yapılan çalışmalar tarlada üreticilere tanıtıldı.