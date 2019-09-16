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Hatay’da su ürünleri av sezonu açıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Ekonomi 16.09.2019, 11:57 16.09.2019, 12:11
Hatay’da su ürünleri av sezonu açıldı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Su ürünleri av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ’a bağlı Çevlik balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, çok sayıda protokol üyesi katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, balıkçı teknesine binerek kısa bir gezinti gerçekleştirdi.

Açılış töreninden sonra katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Samandağ #av sezonu #hatay #su ürünleri
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