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Hazine alacak stoku Temmuz sonunda 18,2 milyar TL oldu

Hazine alacak stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 18,2 milyar TL oldu.

Ekonomi 20.08.2019, 17:23 20.08.2019, 17:52
Hazine alacak stoku Temmuz sonunda 18,2 milyar TL oldu

Hazine alacak stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 18,2 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Hazine alacak verilerini paylaştı. Bakanlığın sitesinden paylaşan verilere göre Hazine alacak stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 18,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11,5 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait olurken Temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 900,8 milyon TL tahsilat gerçekleştirildiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ekonomi #temmuz #stok #hazine
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