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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının...
Ekonomi 07.10.2019, 18:04
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.
Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.
Taleplerin 9 Ekim saat 14.00'e kadar iletilmesi gerekiyor.
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