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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının...

Ekonomi 07.10.2019, 18:04
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.

Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.

Taleplerin 9 Ekim saat 14.00'e kadar iletilmesi gerekiyor.

#Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı #Hazine ve Maliye Bakanlığı
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