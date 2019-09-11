Hazine'den Boğaziçi Ventures Growth Fonu’na yatırım kararı çıktı

Girişimcilik dünyasından gelen ve yurtdışına başarılı satışlar yapmış ortaklar tarafından kurulan Boğaziçi Ventures’ın, Gedik Portföy Yönetim A.Ş. ile birlikte; global başarı hikayesi yaratma potansiyeline sahip, büyüme aşaması teknoloji girişimlerine yatırım yapmak üzere kurduğu girişim sermayesi yatırım fonu BV Growth, ‘1514 Tech-InvestTR Programı’ çerçevesinde yapılan tüm değerlendirmelerden başarıyla geçerek, Hazine Bakanlığı’ndan yatırım almaya hak kazanan 5 fondan biri oldu.

Teknoloji girişimlerinin verimi artacak

Teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki farklı ve aktif rolleri ile de tanınan, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, Hazine yatırımının ekosistem için önemini vurgulayarak, yatırımcıların çok zorlu ve detaylı bir değerlendirme sürecinden geçen fonlara güvenli şekilde yatırım yaparak teknoloji dünyasının yüksek getiri ihtimallerinden faydalanabileceklerini belirtirken, BV Growth Fonu’nun, teknoloji girişimlerinin, fon bulmakta en çok zorlandıkları büyüme aşamasına odaklanması sebebiyle ekosisteme katkısının da büyük olacağını belirtti. Özistek, “Devletin aktif rol alması, geleneksel sermayenin de teknoloji dünyasına yatırım yapmasını hızlandıracaktır. Böylece, yatırımcılarla birlikte teknoloji girişimcilerinin de yüksek verim sağlayacağı bir döneme giriyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

Hedef 60 şirkete yatırım





Oldukça yüksek sayıda melek yatırımları ile de tanınan Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve BV Growth Fonu Yatırım Komitesi Başkanı Kenan Çolpan ise Boğaziçi Ventures'ın sahip olduğu, globalde başarılı olan firmaları yüksek değerlemeler ile satma (exit) tecrübesinin, gerek Fon’un yatırım yapacağı girişimlerin seçiminde gerekse bu girişimlerin yüksek değerlenmeyle yabancı yatırımcılara satışına giden süreçte son derece kritik bir öneme sahip olduğunu iletti. BV Growth Fonu’nun, 300 milyon TL büyüklükle, sadece Türkiye’de yerleşik olup globale açılma potansiyeline ve yetkinliğine sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planladığını aktaran Çolpan, " Önümüzdeki dönemde Türkiye, teknoloji girişimciliği açısından, hayal edilenden de hızlı büyüyecektir” şeklinde görüş bildirdi.

Türkiye’nin büyümesine katkımız artacak

Gedik PYŞ’nin yüzde 100 sahibi Gedik Yatırım (BIST:GEDIK) CEO’su ve aynı zamanda kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin en aktif girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından biri olan Hub Girişim (BIST:HUBVC)’in Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç ise, “Ülkemizin sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına girmesi için teknoloji girişimlerinin desteklenmesi ve bu şirketlere yatırımların artması gerekiyor. İstihdamın arttırılması ve ülkemizin önemli hedefleri arasında yer alan teknoloji ihracatının artmasına katkı sağlayacak olan BV Growth Fonu’na devletimizden yatırım almaya hak kazanmamız bizleri onurlandırdı. Ekosistemle birlikte, güzel başarı hikayeleri yaratacağımıza inancımız tam. Bunun bir başlangıç olmasını ve ilerleyen zamanlarda kuracağımız yeni fonlarla da ülkemizin büyümesine katkı sağlamak için çalışmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”



BV Growth Fonu, Hazine’nin yatırım kararı sonrası, önümüzdeki günlerde; aralarında üniversiteler, TÜBİTAK, bireysel emeklilik firmaları ve ülkemizin önde gelen kişi ve kurumlarının da bulunduğu yatırımcı havuzu ile ilk kapanışını yaparak girişimlere yatırım sürecine başlayacak.