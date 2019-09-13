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Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapılacak.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Eylül Pazartesi ve 17 Eylül Salı günü 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.Pazartesi ilk ihalede,...

Ekonomi 13.09.2019, 14:23 13.09.2019, 15:29
Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapılacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Eylül Pazartesi ve 17 Eylül Salı günü 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Pazartesi ilk ihalede, 2 yıl (581 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de, 5 yıl (1722 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günü ilk ihalede 13 ay (385 gün) kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Diğer ihalede de 6 yıl (2149 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

#Hazine ve Maliye Bakanlığı #tahvil ihalesi
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