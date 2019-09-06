Son Dakika
Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Hakkari'de terör operasyonu
Türkiye Paraşüt Şampiyonası yarın başlıyor
"Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir"
"Polonya'nın Ankara seyircisi önünde şaşıracağını düşünüyorum"
Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Hazine nakit gerçekleşmeleri

- Hazine nakit dengesi, ağustosta 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi

Ekonomi 06.09.2019, 17:57 06.09.2019, 18:23
Hazine nakit gerçekleşmeleri
banner63

ANKARA (AA) - Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 101 milyar 598 milyon lira oldu.

Hazine nakit giderleri ise 95 milyar 905 milyon lira oldu. Nakit giderlerin 84 milyar 675 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 11 milyar 229 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.

Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 5 milyar 693 milyon lira fazla verdi.

Bu dönemde faiz dışı denge de 16 milyar 923 milyon lira fazla verdi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 1 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ağustosta kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 1 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 12 milyar 711 milyon lira arttı.

#ağustos #Hazine ve Maliye Bakanlığı #nakit gerçekleşmeleri
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@