Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yarın 2 tahvil ihalesi yapılacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2149 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

