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Haziran Ayında Ekonomide En Çok Konuşulan Dolar Oldu

Haziran ayında dolar kuru 164 bini aşan haberde ele alınarak ekonomi medyasında en fazla konuşulan başlık oldu.

Ekonomi 18.07.2019, 09:35 18.07.2019, 09:41
Haziran Ayında Ekonomide En Çok Konuşulan Dolar Oldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada Haziran ayının ekonomi başlıklarını açıkladı. Rapora göre, dolar kuru zirvedeki yerini korurken, ihracat ve istihdam listenin üst sıralarında yer aldı. İstanbul’da tekrarlanan yerel seçim ve G-20 Zirvesi, ekonomiyi etkileyen başlıca konular arasında görüldü. Dolar, Haziran ayının ilk gününe 5,84 ile başladı. Ay boyunca dalgalanmalar yaşayan dolar kuru, kapanışı 28 Haziran Cuma günü 5,75 - 5,78 aralığında yaptı.

SEÇİM SONRASI DOLAR GERİLEME KAYDETTİ

Dolar kuru, uzun süredir devam eden seçim atmosferinin sona ermesiyle düştü. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinin ardından Türk varlıkları yeni haftaya değer kazanarak başladı. Dolar/TL 5.82’den gece 5.73’e kadar indi, 24 Haziran pazartesi günü 5.77 TL’den güne başladıktan sonra 5.71 TL’ye geriledi. Ancak Rusya’dan yapılan S-400 hava savunma sistemi alımının müzakereye açık olmadığının gündeme gelmesiyle kur yeniden 5,80 TL’ye yükseldi.

G -20 ZİRVESİNDEKİ OLUMLU GELİŞMELER EKONOMİYİ CANLANDIRDI

G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde verilen olumlu mesajlar sonrası piyasalar derin bir nefes aldı. ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin bittiğine dair verilen mesajlar piyasayı canlandırdı. Dolar sert bir düşüş yaşayarak 5.67’ye kadar geriledi. Petrol, Zirve sonrası beş haftanın en yüksek rakamlarını gördü. Altın ise son 1 yılın en sert düşüşünü yaşadı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,15 azalış yaşayarak 261,40 TL, Cumhuriyet Altını’nın satış fiyatı yüzde 0,17 düşüş yaşayarak 174 bin 200 TL oldu. BIST 100 Endeksi ise 100 bine dayandı.

HAZİRAN’DA İSTİHDAM ARTTI

Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayında ihracat yüzde 14.86 düşerek 11,6 milyar dolar olurken, ithalat da yüzde 22.81 düşüşle 15,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de istihdam sayısı, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ve istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4’e yükseldi. İşsizlik oranı Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu. İşsiz sayısı ise 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişiye ulaştı. Enflasyon yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,04 oldu.

EKONOMİ MEDYASINDA EN ÇOK DOLAR KONUŞULDU

Dolar kuru 164 bini aşan haberde ele alınarak Haziran ayı ekonomi gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. 82 binden fazla haberle doları takip eden İhracat ikinci sıraya yerleşirken, işsizlik 31 bin 778 habere konu olarak sekizinci sırada yer aldı.

(İHA)

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