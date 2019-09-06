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DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Hepsiburada'dan Samsung Galaxy Note10 alanlara BMW kazanma şansı
İSTANBUL(AA) - E-ticaret platformu Hepsiburada, teknoloji markası Samsung’un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı.Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung’un tanıtımı yeni yapılan modelleri Samsung...
Ekonomi 06.09.2019, 16:52
İSTANBUL(AA) - E-ticaret platformu Hepsiburada, teknoloji markası Samsung’un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı.
23 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek çekilişin talihlisi, aracını herhangi bir vergi ödemesine gerek bulunmadan teslim alacak.
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