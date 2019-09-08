Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“
Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

Honda'dan Civic ve CR-V modellerine özel kampanya

- Honda'nın Civic ve CR-V modellerine özel sunduğu kampanya devam ediyor

Ekonomi 08.09.2019, 15:31
Honda'dan Civic ve CR-V modellerine özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Honda'nın segmentinde fark yaratan Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modellerine özel sunduğu kampanyaları eylül ayında da sürüyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, Civic Sedan ve CR-V modelleri için eylül ayında da özel fırsatlar sunuyor.

Eylül ayı sonuna kadar Honda'nın Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere 50 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. Honda, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için eylül ayı boyunca kredi kampanyasının yanı sıra 10 bin kilometre bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile Honda CR-V için de eylül ayı boyunca 100 bin TL’ye faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

#Civic #CR-V #Honda
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@