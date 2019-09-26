HSBC Bankası Kredi Kartlarını Keşfedin...

HSBC Advantage kredi kartı çeşitleri ile yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca Mastercard / Visa amblemli mağazalarda ve yurt içindeki on binlerce üye işyerinde isterseniz tek ödemeli isterseniz taksitli alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Müşterilerine sunduğu avantajlar ve kolaylıklar ile dikkat çeken HSBC Advantage kredi kartı ile şu imkanlardan yararlanabilirsiniz:

Harcamalarınızda Advantage NakitPuan ve Advantage TatilPuan programlarından yararlanabilirsiniz.

Yurt içinde tüm HSBC Banka şubeleri, ATM'leri ve diğer tüm bankaların ATM'lerinden nakit avans çekebilirsiniz.

HSBC Bank şubeleri ve HSBC Bank bireysel internet bankacılığı ile kredi kartınızdan nakit avans çekerek vadesi hesabınıza para aktarabilirsiniz.

Kartınızın çalınması, kaybolması ya da kartınızla satın aldığınız eşyaların zarar görmesi durumunda ücretsiz Acil Kart Yenileme ve Nakit Avans hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

AVIS'ten araç kiralamalarda %25 indirimden faydalanabilirsiniz.

PROGO ile transfer hizmetlerinde %25'e varan indirimden yararlanabilirsiniz.

Yakın arama şartı olmaksızın dilediğiniz kadar ek kart çıkartabilir, bu kartların limitini ve nakit avans çekme yetkisini limitiniz dahilinde kendiniz belirleyebilirsiniz.



HSBC Advantage Kart 105 TL'ye Varan NakitPuan Hediye Kampanyası

Bu kampanyadan sadece HSBC Advantage Premier müşteri statüsündeki kart sahipleri yararlanabilmektedir. HSBC Advantage Premier kredi kartı sahibi müşterilerin, 2 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında HSBC Premier kredi kartları ile farklı günlerde ve tek seferde yapacakları her 300 TL ve üzeri alışverişlere NakitPuan hediye kampanyasından yararlanabilmeleri mümkündür. Kampanya dahilinde HSBC üye işyerlerinde yapılan alışverişlerde her 300 TL ve üzeri işlem için 15 TL, toplamda 105 TL NakitPuan kazanılabilir.

HSBC Advantage Premier kredi kartı 105 TL'ye varan NakitPuan kampanyasına katılım için, bankada kayıtlı olan telefon numarası üzerinden "ÖZEL" yazılması ve 4477'e kısa mesaj (SMS) gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen her SMS, operatör tarifeleri üzerinden 1 SMS olarak ücretlendirilmektedir. Kampanya koşulları ve detayları HSBC Advantage kredi kartı internet sitesi üzerinde şu şekilde belirtilmiştir:

Kampanya müşteri bazlıdır. Bir müşterinin bankamızdan almış olduğu tüm kredi kartları ile yaptığı tüm alışveriş işlemleri kampanya dahilinde sayılacaktır.

HSBC Advantage Premier kredi kartı ile yapılan tüm yurt içi ve yurt dışı alışveriş işlemleri kampanya kapsamındadır.

Kampanya dahilinde ek kart üzerinden yapılan harcamalar, asıl karta sayılacaktır.

SMS ile kaydolarak kendisine belirtilen harcama tutarını gerçekleştirmiş müşterilerin hak kazandığı NakitPuan 1 Ekim tarihinde ilgili karta yüklenecek 15 Ekim tarihinde ise kullanılmadığı takdirde silinecektir. HSBC kullanılmayan kazançları geri alacaktır.

Kampanya ile kazanılan NakitPuan'lar online ve TatilPuan olarak kullanılamaz. (Bu şekilde kullanılması durumunda kullanım katı kadar borç yansıtılır.)

Bir müşterinin hem asıl hem de ek kart üzerinden kazanabileceği toplam NakitPuan 105 TL ile sınırlıdır.

Bu kampanya HSBC Premier segmentindeki müşterilere özeldir. Alınan ürünün iade yapılması durumunda NakitPuanlar geri alınacak, eğer kullanılmışsa kredi kartına borç yansıtılacaktır.

HSBC Advantage Kart 300 TL Premier MilPuan Hediye Kampanyası

Premier müşteri statüsündeki Premier Miles müşterilerinin 2 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında HSBC Premier Miles kredi kartları ile farklı günlerde ve tek seferde yapacakları her 300 TL ve üzeri işlem için 15, toplamda 120 Premier MilPuan kazanma fırsatı bulunmaktadır. Bu kampanyaya katılmak isteyenler SMS yoluyla katılım yapabilirler.

"ÖDÜL" yazıp 4477'ye kısa mesaj (SMS) atan tüm HSBC Advantage Premier Miles müşterileri kampanyaya katılabilirler. Yurt içi alışverişleri kampanya kapsamındadır. Ek kart harcamaları asıl karta sayılacaktır. Son kullanım tarihine kadar kullanılmayan MilPuanlar geri alınacaktır.