HSBC İhtiyaç Kredisi Faizi Düştü!

HSBC %1,69 Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

HSBC Bank tarafından %1,69 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyası sunulmaktadır. Düşük faiz oranları ve sabit taksitli geri ödeme seçenekleriyle tüm nakit ihtiyaçlarınız için HSBC ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilirsiniz. HSBC ihtiyaç kredisi hesaplama işlemleri sırasında kredi miktarı ve vade seçenekleri dikkate alınmaktadır. HSBC ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. işbirliği ile HSBC ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında sigorta uygulanmaktadır.

Özel faiz oranları, esnek ödeme imkanları ve avantajlı kredi seçenekleriyle HSBC ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak için HSBC banka şubelerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyasına bankanın hızlı başvuru yöntemleri kullanılarak başvuru yapılamamaktadır.

HSBC İhtiyaç Kredisi Kampanya Koşulları ve Özellikleri

%1,69 faiz oranları ile sunulan HSBC ihtiyaç kredisi kampanyası koşulları ve özellikleri:

Tüm vade seçenekleri için kredi miktarı üzerinden alınan kredi tahsis ücreti, %0,5 + BSMV olarak belirlenmiştir,

Hayat Sigortası kredi kapsamında isteğe bağlı yapılabilir,

Krediden sigortalı olarak yararlanmak isteyen kişiler için farklı oranlar uygulanacaktır.

HSBC bireysel krediler arasında sunulan kampanyalı ihtiyaç kredisi kapsamında, faiz oranları ve kampanyanın diğer koşulları hakkında değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. HSBC ihtiyaç kredisi kampanyasından sigortalı olarak yararlanmak isteyen kişiler %1,69 faiz oranlarından yararlanırken, sigortasız kredi için bu oran %1,72 olarak belirlenmiştir. HSBC ihtiyaç kredisi başvuruları sadece banka şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.

HSBC İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları ve Ödeme Tablosu

HSBC Bank güncel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında %1,69 faiz seçeneği ve 20.000 TL’ye kadar kredi desteği sağlanmaktadır. 12 – 60 ay vade imkanlarıyla sunulan kredi kampanyası kapsamında, KKDF ve BSMV oranları belirlenmiştir. HSBC ihtiyaç kredisi kampanyası faiz oranları ve örnek ödeme tablosu, 20.000 TL ihtiyaç kredisi için:

12 – 60 ay vade seçenekleri,

%1,69 faiz oranları,

579,27 aylık taksit miktarı,

100 TL kredi tahsis ücreti,

488,54 TL sigorta bedeli,

%2,15 aylık maliyet oranı,

%25,85 yıllık maliyet oranı

Olarak hesaplanmıştır. HSBC ihtiyaç kredisi kampanyasından sigortasız olarak yararlanmanız da mümkündür. HSBC ihtiyaç kredisi kampanyasından sigortasız olarak yararlanmak isteyen kişiler için ödeme planı:

12 – 60 ay vade,

%1,72 faiz oranı,

0 TL sigorta bedeli,

584,31 aylık taksit miktarı,

100 TL kredi tahsis ücreti

Olarak hesaplanmıştır. HSBC ihtiyaç kredisinden ister sigortalı olarak isterseniz de sigortasız olarak yararlanabilirsiniz. HSBC ihtiyaç kredisi faiz oranları kredi özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

HSBC %1,69 Faizli İhtiyaç Kredisi Başvuru İçin Gerekli Belgeler

HSBC Bank kredi kampanyası kapsamında %1,69’dan başlayan faiz oranlarıyla tüm nakit ihtiyaçlarınız için kredi desteği sağlanmaktadır. HSBC ihtiyaç kredisi başvuru sırasında istenen belgeler:

Kredi başvuru formu,

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.),

Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, firma imza sirküleri vb.),

Adres teyit bilgileri (son 3 aya ait ev faturası, ikametgah vb.)

Son döneme ait SSK dökümü,

Kredi başvurusu sırasında istenen başlıca belgeler arasında yer almaktadır. Banka tarafından bu belgelere ek olarak, kefil ve teminat için belge talep edilebilmektedir. HSBC ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerinden yapılabilmektedir.

HSBC İhtiyaç Kredisi Başvuru Yöntemleri