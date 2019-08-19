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Hükümetin yeni zam teklifine cevap! Anlaşma Olacak Mı?
Hükümetin yeni zam teklifine cevap! Anlaşma Olacak Mı? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor" dedi.
Ekonomi 19.08.2019, 10:19 19.08.2019, 10:24 Emir Yılmaz
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin bir açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi:
"Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz."
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