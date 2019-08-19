Son Dakika
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
Günün özeti - 18 Ağustos 2019
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi

Hükümetin yeni zam teklifine cevap! Anlaşma Olacak Mı?

Hükümetin yeni zam teklifine cevap! Anlaşma Olacak Mı? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor" dedi.

Ekonomi 19.08.2019, 10:19 19.08.2019, 10:24 Emir Yılmaz
Hükümetin yeni zam teklifine cevap! Anlaşma Olacak Mı?
banner63

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin bir açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi:

"Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz." 

#MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın #MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama #zam #teklif #Anlaşma Olacak Mı #Hükümetin yeni zam teklifi
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:44
Akşam 19:48
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@