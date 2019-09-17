İBB İşçi Alımı Yapıyor! İBB Personel Alımı Detayları...

İBB İşçi alımı yapıyor. Sık sık işçi çıkarmalarıyla gündeme gelen İBB bu kez işçi alım ilanı yayınladı. Bundan 1 önceki iş alanında 20.000 kişi alınmıştı ve ondan sonra herhangi bir alım yapılmamıştı. İBB şirketleri arasında yer alan Medya A.Ş.'ye personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte İBB Personel alımı detayları...

İBB Personel Alımı

İstanbul Digital Medya A.Ş. personel alımı yapacaklarını duyurdu. "Takım arkadaşları arıyoruz" başlığı ile birlikte yayınlanan ilana son başvuru tarihi

Alım yapılacak branşlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Sosyal Medya Yöneticisi Sanat Yönetmeni Yazar Kameraman Kurgu Operatörü Hareketli Grafik Tasarımcı Haber Editörü Haber Prodüktörü Yapm Yönetmeni

İBB Personel Alımı Başvurusu

İBB Personel alımı başvurusu nasıl yapılacak, nereden yapılacak? İBB personel alım başvuruları için ik@medya.istanbul adresine CV'nizi mail göndermeniz yeterli olacak. 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek başvurular sonrasında sonuçlar açıklanacak.