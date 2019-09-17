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İBB İşçi Alımı Yapıyor! İBB Personel Alımı Detayları...
İBB Personel alım ilanı yayınlandı. İBB bünyesinde bulunan "Medya A.Ş." şirketine personel alımı yapılacağı bildirildi. Daha önce 20.000 personel alımı haberi sonrasında İBB tarafından ilk kez bir personel alım ilanı verildi. İşte İBB İşçi alımı detayları...
İBB İşçi alımı yapıyor. Sık sık işçi çıkarmalarıyla gündeme gelen İBB bu kez işçi alım ilanı yayınladı. Bundan 1 önceki iş alanında 20.000 kişi alınmıştı ve ondan sonra herhangi bir alım yapılmamıştı. İBB şirketleri arasında yer alan Medya A.Ş.'ye personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte İBB Personel alımı detayları...
İBB Personel Alımı
Alım yapılacak branşlar ise şu şekilde sıralanıyor:
- Sosyal Medya Yöneticisi
- Sanat Yönetmeni
- Yazar
- Kameraman
- Kurgu Operatörü
- Hareketli Grafik Tasarımcı
- Haber Editörü
- Haber Prodüktörü
- Yapm Yönetmeni
İBB Personel Alımı Başvurusu
İBB Personel alımı başvurusu nasıl yapılacak, nereden yapılacak? İBB personel alım başvuruları için ik@medya.istanbul adresine CV'nizi mail göndermeniz yeterli olacak. 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek başvurular sonrasında sonuçlar açıklanacak.
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